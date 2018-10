Praha - Skupina SynBiol, která mimo jiné vlastní společnost Imoba, majitele Farmy Čapí hnízdo, se loni dostala z předloňské ztráty 181,7 milionu korun do čistého zisku 40,4 milionu korun. Konsolidované tržby meziročně stouply o 15,1 procenta na 3,9 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy firmy zveřejněné ve Sbírce listin.

Jediným akcionářem SynBiolu byl do předloňského února současný premiér Andrej Babiš (ANO). Kvůli zákonu o střetu zájmů tehdy vložil akcie SynBiolu spolu s akciemi holdingu Agrofert do svěřenských fondů.

"Výkonnost jednotlivých společností skupiny je na dobré úrovni - i nadále dochází k rozšiřování segmentu zdravotnictví a pokračují investice v oblasti nemovitostí, které se významně podílely na nárůstu dlouhodobých aktiv skupiny," uvedl SynBiol ve zprávě.

Také samotná Imoba se podle výroční zprávy v loňském roce přehoupla z předloňské ztráty 192 milionů korun do čistého zisku 401,5 milionu Kč. Tržby stagnovaly na 276 milionech korun. "Ve srovnání s rokem loňským došlo k rozpuštění opravných položek, které jsou hlavním důvodem účetního zisku," uvedla v dokumentu společnost.

Imoba loni mimo jiné otevřela kavárnu Volumna Café v Praze a zřídila cateringovou divizi. Na konci loňského roku zahájila provoz hotelu a restaurace Paloma v Průhonicích u Prahy, pokračovala také s výstavbou rezidenčních vil Park Resort Průhonice. "V průběhu roku byly uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích na více než 90 procent rezidenčních vil první etapy projektu, jež je realizována na 30 procentech celkové plochy daného území," uvádí společnost.

Kvůli podezření z pokusu o dotační podvod v kauze Čapí hnízdo je stíháno sedm lidí. Jsou mezi nimi premiér Babiš a jeho manželka, švagr Martin Herodes a Babišovy dvě dospělé děti. Babiš obvinění opakovaně odmítá.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní Imoba. Letos v květnu odešla z představenstva firmy manželka premiéra Monika Babišová.

Základní struktura koncernu SynBiol je pětistupňová. Mateřská akciová společnost SynBiol se podle svých webových stránek zabývá výrobou a zpracováním paliv a maziv nebo výrobou nebezpečných chemických látek.

Evropská komise začala v září prověřovat možný střet zájmů Babiše v souvislosti s dotacemi pro holding Agrofert, uvedl minulý čtvrtek komisař pro rozpočet EU Günther Oettinger. Podnět k EK dala v září organizace Transparency International ČR (TI). Premiér je podle ní v podezření, že přes svěřenské fondy může nadále ovládat Agrofert, který čerpá významný objem dotací z fondů EU. Babiš ve vyjádření pro ČTK už dříve označil obvinění TI za nesmysl.

Konsolidovaný zisk koncernu Agrofert se loni meziročně snížil o 38 procent na 4,8 miliardy korun. Konsolidované tržby stagnovaly na 155,1 miliardy Kč.