Švýcarské hodinářství je vedlejší obětí koronaviru, píše Le Figaro

Paříž - Švýcarsko se otřásá: dva velké hodinářské veletrhy v Ženevě a v Basileji byly kvůli onemocnění Covid-19 zrušeny, nekonají se ale i proto, že čínská klientela ze dne na den vymizela. Píše to francouzský deník Le Figaro.

Velké hodinářské veletrhy Watches & Wonders a Baselworld nebyly zrušeny ani při epidemii SARS, i když někteří návštěvníci do Švýcarska nepřijeli. Letos to bude jiné. Podle Nadace vysokého hodinářství bude ženevský hodinářský salon, který se měl konat v dubnu, odložen na příští rok, stejně jako Baselworld.

"Vzhledem k poslednímu vývoji ve světovém šíření nemoci Covid-19 je nutné předvídat rizika, jimž by byli vystaveni návštěvníci," uvedla nadace.

Podle rozhodnutí švýcarské vlády z 28. února jsou všechny akce, na kterých by bylo více než 1000 lidí, zakázány až do 15. března. Hodinářský veletrh v Basileji se však měl konat více než měsíc po tomto datu, od 30. dubna do 5. května. Nyní je odložen na konec ledna až začátek února příštího roku.

Kromě zdravotní otázky je zde také otázka ekonomická: švýcarský trh s hodinkami je velmi silně závislý na čínské klientele. Teď ale koronavirus doslova Čínu ze dne na den zastavil a spolu s tím i finanční manu, kterou představují čínští zákazníci a turisté.

Zdá se být logické, že veletrhy byly zrušeny, když chybějí návštěvníci a zákazníci z Říše středu. Cena za zrušení nebude nezanedbatelná - a to jak pro organizátory, tak pro vystavovatele, kteří už hodně investovali, zejména do svých stánků.

Jsme tedy svědky konce hodinářských veletrhů, které už léta uvadají a před nimiž dávají velké značky, jako jsou LVMH, Swatch Group, Movado, Breitling, přednost vlastním akcím? "Je to zemětřesení. Přešli jsme od krize k revoluci. Je to konec této generace hodinářských veletrhů. Myslím, že veletrhy jsou nezbytné, ale je třeba je dělat jinak," soudí Grégory Pons, který je tvůrcem internetových stránek Business Montres.

Produkce švýcarských hodinek už ztráty utrpěla, loni byl export nejnižší v historii, zatímco prodej hodinek Apple Watch loni poprvé překročil celkový prodej švýcarských hodinek. Zrušení veletrhu Watches & Wonders představuje pro malé značky ztrátu 50.000 až 200.000 eur (1,3 milionu až 5,2 milionu Kč). Během nadcházejících měsíců k tomu přibudou další vedlejší škody.

Budou se veletrhy Watches & Wonders v Ženevě a Baselworld příští rok skutečně konat? To teď nelze říci.

"Je třeba se radikálně zbavit závislosti švýcarské výroby na čínské klientele," soudí Pons. "Je načase, aby značky nabízely hodinky evropské klientele a za slušnou cenu," dodává.

Někteří výrobci tak již učinili a nabízejí kvalitní hodinky zhruba za 3000 eur (přes 78.000 Kč), které si lidé mohou koupit po několikaměsíčním spoření. Zvyšuje se ale i prodej z druhé ruky.

"Směřujeme k novým, bláznivým rokům, po koronaviru už spotřeba nebude stejná," myslí si Pons.

"Bude třeba čas na to, aby hodinářství přestalo být závislé na čínské klientele a vytvořilo si klientelu místní. Všechno bude třeba dělat jinak, hodinářské veletrhy i katalogy. A hlavně je nutné přestat snít o tom, že se čínská klientela vrátí. Po této krizi nebude čínská spotřeba stejná jako dříve. Krize způsobená koronavirem bude mít na chování Číňanů ohromné dopady," říká Pons.