Švýcarská banka UBS převezme za tři miliardy franků rivala Credit Suisse

Bern/Curych - Největší švýcarská banka UBS převezme v záchranné operaci zhruba za tři miliardy franků (CHF; téměř 73 miliard Kč) svého dlouholetého rivala Credit Suisse, jehož problémy začaly ohrožovat finanční systém. Banky to dnes uvedly na společné tiskové konferenci se zástupci vlády, centrální banky a regulačních úřadů. UBS za menšího konkurenta zaplatí svými akciemi.

Na posílení likvidity poskytne švýcarská centrální banka až 100 miliard franků (CHF; 2,4 bilionu Kč) jako pojistku. Jde o jednu z největších transakcí svého druhu v bankovním sektoru za desítky let, která dá dohromady dvě největší banky ve Švýcarsku.

"Převzetím Credit Suisse bankou UBS jsme nalezli řešení, které zajistí finanční stabilitu a ochrání švýcarskou ekonomiku v této výjimečné situaci," uvedla centrální banka.

Švýcarský prezident Alain Berset řekl, že zachránit Credit Suisse tak, aby přežila bez pomoci jiné banky, už kvůli ztrátě důvěry nebylo možné. Podle ministerstva financí je zvolené řešení nejméně bolestivé pro Švýcarskou konfederaci i pro její daňové poplatníky, než by byla jiná varianta.

UBS uvedla, že je zatím brzy spekulovat o tom, kolik lidí v souvislosti s transakcí přijde o práci. Informované zdroje dosud uváděly, že může zaniknout 9000 až 10.000 pracovních míst.

Credit Suisse, která vznikla v roce 1856, doplatila na chybná rozhodnutí manažerů v minulosti a také na skandály ve svém investičním bankovnictví. Vaz jí zlomila až krize důvěry z tohoto týdne, kdy klienti začali ve velkém vybírat vklady.

Švýcarské úřady se snažily předložit řešení pro Credit Suisse dříve, než se v pondělí ráno začne obchodovat na burzách v Asii. Existovaly obavy, že pokud by se záležitost nevyřešila ani do té doby, zavládla by na trzích nervozita a hlavní akciové indexy by prudce oslabily. To by znamenalo ekonomické ztráty pro jednotlivce, firmy i vlády.

Credit Suisse patří k největším správcům majetku na světě. Služby poskytuje především bohatým jednotlivcům a je považována za jednu z třiceti systémově důležitých bank v globální finanční architektuře. Její záchranu proto pozorně sledovaly i regulační orgány v Británii, Německu, Spojených státech a dalších velkých zemích.