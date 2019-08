SVOL: Na zalesňování potřebujeme pro příští rok sedm miliard

Č. Budějovice - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR žádá stát o sedm miliard korun na zalesňovací práce pro příští rok. Letos by mohl kůrovec napadnout až 30 milionů metrů krychlových dříví, řekl dnes na tiskové konferenci předseda sdružení František Kučera. Podle Kamila Kupce z Městských lesů Dačice by se měli vlastníci připravit do budoucna na několikanásobné těžby proti běžným letům. Mluvčí ministerstva uvedl, že resort je připraven příští rok jednat o navýšení svého rozpočtu, má-li být rozsah zalesňování vyšší.

Za kůrovcovou kalamitou podle Kučery stojí hlavně sucho, ale i malá snaha státu na kalamitu adekvátně reagovat. Zmínil nedostatek pracovníků v lesnictví a neschopnost zlehčit jejich přijímání ze zahraničí, třeba i mimo Ukrajinu.

"Trh s dřevem se prakticky zhroutil, některé sortimenty, například vláknina, jsou prakticky neprodejné," řekl Kučera. Jiné typy zpracovaného dříví se podle něj prodávají pod výrobními náklady, protože dříví je na trhu kvůli velkým těžbám přebytek. Někteří hospodáři kvůli nedostatku peněz nebudou schopni se o lesy starat. Jako další problém označil zákon o zadávání veřejných zakázek.

"Lesník byl zvyklý, že když objevil kůrovcové dřevo, tak tam poslal dělníky, aby to zlikvidovali," uvedl předseda. Nyní je podle něj třeba vypsat výběrové řízení. Za tu dobu ale vylétnou do dalšího lesa.

Dlouhodobý průměr roční těžby kůrovcového dříví činil do roku 2015 podle odborníků zhruba 1,5 milionu metrů krychlových. Letos v prvním pololetí jen státní podnik Lesy ČR, který se stará zhruba o polovinu lesů v zemi, zvýšil meziročně těžbu kůrovcového dřeva o 112 procent na 2,87 milionu metrů krychlových z předchozích 1,35 milionu metrů krychlových. Loni se vytěžilo 23 milionů metrů krychlových kalamitního dřeva, z toho 13 milionů metrů krychlových kůrovcového dříví.

Vláda schválila podporu pro vlastníky, letos by měl stát navíc přerozdělit nestátním vlastníkům 1,5 miliardy korun, příští rok miliardu.

Podle ministerstva zemědělství se i díky dalším dotacím jako evropský rozvojový program, letos dostanou k vlastníkům zhruba čtyři miliardy korun. K tomu je nutná novela zákona. Reálně by k nim podle Kučery mohly doputovat na konci roku.

"V letošním roce, kdy jsou rozsáhlé zalesňovací práce vyvolané víceletou kůrovcovou kalamitou, registrujeme celkový požadavek na tuto podporu kolem 1,15 miliardy korun. Pokud by měl být rozsah zalesňovacích prací řádově vyšší, je ministerstvo zemědělství připraveno během příštího roku jednat se správcem státního rozpočtu o navýšení svého rozpočtu," dodal mluvčí resortu Vojtěch Bílý.

Podle předsedy je pro příští rok nutné na zalesňovací práce přerozdělit miliard sedm. "Pokud se to nepodaří zalesnit, tak to nebude problém jenom pro vlastníky, ale pro celou společnost. Když tu nebudou lesy, tak tu nebude voda," dodal předseda.

Odborníci letos odchytávají kůrovce po celé zemi. Tam kde v minulosti na lapačích brouků byly stovky jedinců, činí letos odchyty desítky tisíc. Na jednom místě na Vysočině překročil počet lapených brouků 100.000, sdělil v srpnu ČTK za projekt Kůrovcové info Jan Příhoda.