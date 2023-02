Švédští atleti kvůli napjatým vztahům s Tureckem zvažují neúčast na HME

Stockholm - Švédští atleti kvůli aktuálně velmi napjatým politickým vztahům své vlasti s Tureckem zvažují, že se nezúčastní halového mistrovství Evropy. To se uskuteční od 2. do 5. března v Istanbulu. Švédsko se stalo terčem ostré kritiky ze strany Turecka po té, co pravicový aktivista nedávno před tureckou ambasádou ve Stockholmu spálil korán.

Turecká strana, které se nelíbil ani přístup švédských představitelů k incidentu, to ostře odsoudila. Prezident Turecka Recep Tayiip Erdogan kvůli tomu zpochybnil ochotu své země souhlasit se vstupem Švédska do NATO. Protišvédské nálady jsou k vidění také v ulicích tureckých měst. "Je jasné, že se necítíte příjemně, když vidíte, jak se na ulicích pálí švédské vlajky. Tomu nemůžete uniknout," uvedla šéfka švédské výpravy Kajsa Berqvistová.

Někdejší úspěšná výškařka doplnila, že švédští atleti by se rádi HME zúčastnili, ale jen když to pro ně bude bezpečné. Švédské ministerstvo zahraničí vyzvalo krajany žijící v Turecku, aby se vyhýbali davům v Istanbulu a Ankaře.

Bez ohledu na vývoj situace může na HME chybět největší švédská i světová hvězda Armand Duplantis. Manažer olympijského vítěze, mistra světa i světového rekordmana ve skoku o tyči Daniel Wessfeldt deníku Sportbladet řekl, že s halovým mistrovstvím Evropy Duplantis ve svých plánech nepočítá. Zřejmě bude preferovat dřívější zahájení přípravy na venkovní sezonu. S definitivním rozhodnutím ale chce počkat na poslední chvíli.