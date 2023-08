Švédské fotbalistky porazily na MS v duelu o bronz domácí Australanky 2:0

Brisbane - Fotbalistky Švédska získaly počtvrté v historii bronz na mistrovství světa a obhájily umístění z předchozího šampionátu. V utkání o třetí místo porazily v Brisbane domácí Australanky 2:0. O branky se postaraly Fridolina Rolföová z penalty a kapitánka Kosovare Asllaniová.

Švédský tým potvrdil stoprocentní úspěšnost v zápasech o bronz. Do vedení třetí tým světového žebříčku poslala ve 30. minutě Rolföová z pokutového kopu, který sudí po konzultaci s VAR nařídila po faulu Clare Huntové na Stinu Blacksteniusovou. Asllaniová náskok pojistila po hodině hry, když zakončila rychlý protiútok.

"Je to skvělý pocit. Od první minuty jsme ukazovaly, že jsme lepším týmem. Tuhle medaili jsme si zasloužily," řekla útočnice Barcelony Rolföová.

Pro tým pořadatelské země je i čtvrté místo nejlepším umístěním na světovém šampionátu. Dosud nikdy Australanky neprošly na finálovém turnaji přes čtvrtfinále, letos ale svým tažením pobláznily celou zemi a přitáhly rekordní sledovanost.

"Je smutné, že už to skončilo. Byly to čtyři nejlepší týdny našich kariér. Bylo by hezké, kdybychom se rozloučily vítězstvím. Ale když o tom zapřemýšlíme, uvědomíme si, jak úžasné to bylo," konstatovala kapitánka domácího výběru Sam Kerrová.

O titul se ve finále v neděli utkají Angličanky se Španělkami.

Mistrovství světa fotbalistek v Austrálii a na Novém Zélandu - o 3. místo:

Švédsko - Austrálie 2:0 (1:0)

Branky: 30. Rolfová z pen., 62. Asllaniová.