Svědek proti Rittigovi vysoudil dalších 697.000 Kč za své trestní stíhání

Praha - Vladimír Sitta mladší, který upozornil na podezření kolem papírny Neograph a výroby jízdenek pro pražský dopravní podnik, se u soudu domohl dalšího odškodného od státu za své trestní stíhání - 697.000 korun jako ušlého zisku za zákaz znalecké činnosti. Verdikt není pravomocný. Někdejší obchodní ředitel Neographu čelil obžalobě za tunelování firmy, podle něj šlo o pomstu lobbisty Iva Rittiga obviněného právě v souvislosti s tzv. jízdenkovou kauzou.

Sitta už dříve pravomocně vysoudil 609.000 korun za nemajetkovou újmu způsobenou stíháním, ministerstvo spravedlnosti mu za ni předtím dobrovolně vyplatilo 70.000 Kč. Domohl se také náhrady peněz, které vynaložil na svou obhajobu.

"V dané věci je spravedlivé a správné odškodnit žalobce zmíněnou částkou," uvedla dnes k aktuální žalobě soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 2 Daniela Břízová Ratajová. Při stanovení částky vyšla ze znaleckého deníku, který Sitta podle ní vedl detailně a pečlivě. Muž žádal zhruba 1,3 milionu korun. On i Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových si ponechali lhůtu pro případné podání odvolání.

Znaleckou činnost stát Sittovi pozastavil právě kvůli jeho trestnímu stíhání. Muž ji nemohl vykonávat od října roku 2013, a to po dobu pěti let. U soudu dříve popsal, že znalcem se specializací na technické zkoumání pravosti dokladů, dokumentů a cenin byl jmenován v roce 2011 a že zpočátku musel investovat množství peněz do mikroskopů či souvisejících počítačových programů. Uvedl také, že policie i další orgány projevovaly o jeho expertizy zájem i v době, kdy měl činnost pozastavenou.

Ministerstvo spravedlnosti Sittovi za nucenou přestávku ve znalecké práci vyplatilo odškodné v řádu desetitisíců korun, což muž vnímal jako nespravedlivé. ČTK sdělil, že po svém osvobození sice činnost znalce obnovil, stíhání ho ale podle něj i nadále diskredituje, protože protistrany tímto argumentem zpochybňují jeho posudky.

Bývalý obchodní šéf Neographu byl stíhaný za to, že zneužil interní informace z papírny, aby na její úkor získal prospěch. Pražský vrchní soud ho v říjnu 2018 pravomocně osvobodil, přičemž tehdy ostře zkritizoval dozorující státní zástupkyni Dagmar Máchovou i policejního vyšetřovatele pro jejich pravděpodobnou podjatost. Obžalobě původně čelil i Sittův otec, jemuž Máchová zabavila majetek, a znemožnila mu tak rozhodovat o budoucnosti Neographu, který založil a který pak převzali jiní lidé.

V jízdenkové kauze byli otec a syn Sittové klíčovými svědky obžaloby. Státní zástupce tvrdil, že dopravní podnik byl prostřednictvím Neographu tunelovaný. Papírna totiž 17 haléřů z každé vyrobené jízdenky odváděla karibské firmě Rittigova obchodního partnera. Odvolací soud však všechny obžalované pravomocně zprostil viny, která se podle něj nepodařila prokázat. Znalci totiž nedokázali vyčíslit tzv. obvyklou cenu jízdenek a nepodařilo se vyvrátit ani tvrzení manažerů, že odváděná částka byla provizí za zprostředkování zakázky.