Svaz průmyslu: V ČR by mohly být dva způsoby duálního vzdělávání

Praha - V Česku by mohly začít fungovat dva způsoby praktického odborného vzdělávání. Vedle dosavadního, ve kterém je žák převážně ve škole, by mohl vzniknout systém, kdy by se učil víc než dosud v nějaké firmě. O jeho přesné podobě zatím jednají zástupci vlády, škol a zaměstnavatelů. Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR jsou změny ve vzdělávání nutné kvůli rychlému vývoji technologií. Na setkání s novináři to dnes řekl expert na vzdělávání ze svazu Miloš Rathouský.

Podle něj by chtěl svaz průmyslu prosadit možnost, aby se učňové mohli stát takzvanými firemními žáky. Učeň by v takovém případě uzavřel smlouvu s některou z firem spolupracujících s jeho školou. V ní by pak dělal nejen praxi, ale mohl by se tam učit i další dovednosti, které vyžadují školní vzdělávací plány, například práci s počítačovými programy či konverzaci v cizím jazyce, uvedl Rathouský.

Dosud jsou učni v ČR vždy žáky škol, které je mohou posílat na praxi do firem, s nimiž mají podepsanou smlouvu o spolupráci. Tento systém by se podle Rathouského měl zachovat a druhý by měl vzniknout vedle něj. Žáci by si mezi nimi mohli vybírat. Konečná podoba nového systému, který by svaz chtěl uzákonit, ale zatím není zcela jasná. Pracují na ní zástupci vlády, školství i firem a kolem poloviny září by o ní měli rozhodnout ministři, řekl expert.

Nový způsob vzdělávání ve firmách by se podle něj měl podobat pilotnímu projektu, který od roku 2017 funguje v Moravskoslezském kraji. Aktuálně jsou tam do něj zapojeny tři školy a pět firem. Na pracoviště dochází pravidelně zhruba 120 žáků z druhých a třetích ročníků oboru elektrikář, strojní mechanik a mechatronik. Podle Rathouského se projekt osvědčil, a od září 2020 do roku 2022 se proto rozšíří do dalších devíti krajů.

V novém nastavení spolupráce škol s firmami hledá svaz inspiraci hlavně na Slovensku, kde je firemními žáky zhruba osm až devět procent učňů, řekl expert. Svaz podle něj doufá, že v ČR by to do deseti let mohla být přibližně desetina učňů. Vzdělávání ve firmách by přitom mělo být otevřené i pro žáky maturitních oborů nebo zájemce o rekvalifikaci, doplnil Rathouský.

Podmínkou možnosti vzniku nového způsobu takzvaného duálního vzdělávání v ČR by podle svazu měla být certifikace pracovišť prostřednictvím zaměstnavatelských organizací. Zapojení by se mělo umožnit i malým podnikům a živnostníkům. Mohli by spolupracovat v cechovních organizacích, kde by měli finanční i organizační podporu, řekl Rathouský. Za vzdělávání učňů by firmy získaly slevy na daních, které mohou uplatňovat od roku 2014, dodal.

Co by se firemní žáci měli učit ve škole a co na pracovišti, by se dle svazu mělo upřesnit vždy ve smlouvě mezi školou a firmou. Za podstatné proto svaz považuje i to, aby se co nejdříve uskutečnila modernizace takzvaných rámcových vzdělávacích programů, které určují obsahy učiva. Jejich změny chce ministerstvo školství navázat na připravovanou Strategii vzdělávání do roku 2030, kterou by vláda měla schvalovat příští rok.