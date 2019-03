Praha - V ČR je v současné době kolem 440 minipivovarů, před rokem jich bylo zhruba 400. V příštích deseti letech vznikne každý týden jeden nový minipivovar, tedy stejným tempem jako dosud. ČTK to řekl prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň. Podle něho minipivovary v Česku vyrábí kolem 2,5 procenta českého pivního výstavu, jejich podíl ale stoupá.

Jak Šuráň uvedl, některé minipivovary sice zavírají, ale většinou jenom na krátkou dobu. Nyní je například zavřený pivovar Boršov v pražské Betlémské ulici, znovu otevřený je pražský pivovar U Dobřenských nebo v Jincích. "Nikde to nezůstane dlouho bezprizorní," dodává Šuráň. Na konci loňského roku pak například otevřel pivovar Zlatá kráva v Nepomuku.

Zájem dokládá například i Libor Kult z pražské restaurace Kulový blesk, který letos se společníkem z restaurace Zlý časy začal stavět v Praze 8 nový pivovar Bad Flash. "Začínáme to stavět, nejsem si jistý, jestli to bude hotové do konce roku, spíše napřesrok," řekl ČTK Kult. Finální roční kapacita by měla být 3000 hektolitrů. Nyní se Bad Flash vaří v pražském kunratickém pivovaru. Podle Kulta je zájem o svrchně kvašená piva v ČR stále ještě na startovní čáře, někteří lidé se ale vrací k ležáku. Jenom v Praze je podle něj nyní již 50 minipivovarů.

Svaz nyní chystá 13. ročník Jarní ceny českých sládků, což je podle něj největší a nejreprezentativnější soutěž piv z minipivovarů v Evropě. Od pátku do soboty se v ní v Pivovarském dvoře na Zvíkově utká 151 pivovarů s 651 vzorky piv v 15 kategoriích. "Do soutěže je letos přihlášeno opět více vzorků. Letos jich je asi o 40 více než loni," dodal Michal Voldřich ze zvíkovského dvora. Piva bude hodnotit 80 degustátorů.

Minipivovar může ročně vyrobit maximálně 10.000 hektolitrů piva, přičemž na toto množství se vztahuje nejnižší spotřební daň. Pokud by vyrobil více, již o minipivovar nepůjde.

Předloni po pěti letech růstu celkový výstav českých pivovarů meziročně klesl o 0,7 procenta na 20,32 milionu hektolitrů kvůli poklesu výroby pro domácí trh. Prodeje v Česku se snížily o 2,1 procenta na 16,04 milionu hektolitrů. Export se naopak zvýšil o 4,5 procenta.