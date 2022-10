Summit EU se shodne na dalším postupu vůči Rusku a pomoci Ukrajině

Brusel - Shodnout se na společné reakci na stupňující se ruskou agresi a další podpoře Ukrajiny by se dnes měli prezidenti a premiéři zemí Evropské unie. Během závěrečného druhého dne bruselského summitu také proberou další zahraničněpolitická témata včetně vztahů s Čínou.

Šéfové států se sejdou nedlouho poté, co dnes nad ránem schválili přípravu dalších krizových kroků proti vysokým cenám energií. Druhý den jednání by podle diplomatů neměl trvat tak dlouho, neboť v otázce války na Ukrajině jsou členské země jednotnější než v tématu stropu na ceny plynu. Lídři patrně odsoudí nelegální ruské pokusy o anexi ukrajinských území a budou hovořit o dalším tlaku na Rusko. Chtějí také pohrozit dalšími sankcemi Bělorusku, pokud by se zapojilo do ruské invaze. Chystají se rovněž vyzvat k uvolnění zbývajících tří miliard eur (73,5 miliardy korun) z dosud schválené makroekonomické pomoci Ukrajině a opět se zavázat k podpoře její poválečné rekonstrukce.

Z debaty o směřování budoucích vztahů s Čínou nemají vzejít žádné písemné závěry. Diplomaté očekávají, že političtí vůdci dají najevo různé pohledy svých zemí na přístup k Pekingu, v němž v současnosti zvláště některé státy východního křídla EU nabádají k větší ostražitosti.