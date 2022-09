Su Ťij dostala tři roky vězení za porušení zákona o státním tajemství

Rangún/Canberra - Svržená barmská vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij byla dnes odsouzena k dalším třem rokům vězení za porušení zákona o státním tajemství. Stejně vysoký trest dostal také australský ekonom Sean Turnell, který působil jako její poradce. Turnell a Su Ťij vinu odmítají, podle mezinárodních orgánů je proces motivovaný politicky, uvedla agentura AFP. Austrálie vyzvala k propuštění svého občana.

"Sean Turnell, Do Aun Schan Su Ťij a další tři lidé byli odsouzeni ke třem rokům vězení kvůli zákonu o státním tajemství," sdělil nejmenovaný zdroj agentuře AFP. Procesy se Su Ťij se odehrávají v utajení a s vyloučením veřejnosti a tisku. O jejich průběhu nesmějí informovat ani obhájci.

Mezi odsouzenými jsou i tři bývalí členové civilního kabinetu. Obhájci se podle zdrojů zahraničních agentur proti rozsudku odvolají.

Turnell byl zatčen v Barmě v únoru 2021, několik dní po převratu, při němž armáda svrhla demokraticky zvolenou vládu Su Ťijiny Národní ligy pro demokracii. Zadržen byl, když čekal na auto, které ho mělo dovézt na letiště.

Austrálie odsoudila rozsudek proti Turnellovi a požaduje jeho okamžité propuštění, uvedla šéfka australské diplomacie Penny Wongová. "Australská vláda důsledně odmítala obvinění vznesená proti profesoru Turnellovi během více než 19 měsíců, kdy byl nespravedlivě odsouzen barmským vojenským režimem," prohlásila Wongová. Austrálie se podle ní bude i nadále zasazovat o jeho propuštění a návrat do Austrálie.

Turnell byl rovněž obviněn z porušení imigračních zákonů, za což mu hrozí až pět let ve vězení. Podle zdroje agentury Reuters a zpráv z médií by měl soud v této věci rozhodnout ještě dnes. Jeho žena Ha Vuová, která žije v Austrálii, uvedla, že rozhodnutí jí a její rodině zlomilo srdce. Barmskou vládu vyzvala, aby jejího manžela deportovala.

Po vojenském převratu v únoru loňského roku úřady zatkly několik zahraničních občanů. Po odsouzení byli obvykle ze země vyhoštěni, napsala agentura AP.

Přesné podrobnosti obvinění nejsou známy. Státní televize však loni uvedla, že Turnell měl přístup k "tajným státním finančním informacím" a pokoušel se uprchnout ze země.

Nositelka Nobelovy ceny za mír Su Ťij si již odpykává 20 let odnětí svobody, k nimž byla odsouzena v jiných kauzách. Na konci června byla politička převezena do věznice s vysokou ostrahou v Neipyijtu. Ve všech procesech, kterým Su Ťij čelí, političce hrozí až 120 let vězení. Podle agentury AP v zahraniční převažuje názor, že procesy mají zabránit, aby se Su Ťij vrátila do politiky.