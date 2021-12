Studie ústavů v Ústí a Ostravě odhalila protilátky u očkovaných seniorů

Ústí nad Labem - Měřitelné protilátky proti koronaviru mělo po osmi měsících po dokončeném očkování 90 až 97 procent seniorů ze zařízení sociální péče, kterým byly vzorky odebrány. Vyplynulo to z výsledků studie, ve které se zdravotní ústavy z Ústí nad Labem a Ostravy zaměřily na zjišťování hladiny protilátek proti koronaviru. Do studie se zapojilo 375 seniorů v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Vzorky se odebíraly na konci září a v říjnu. ČTK to řekl Eduard Ježo, který oba zdravotní ústavy vede.

V každém z obou krajů byly vzorky jednorázově odebrány ve třech domovech důchodců a zařízení sociálních služeb. Původně se podle ředitele mělo studie zúčastnit 396 klientů, někteří to nakonec odmítli. "Studie byla zaměřena na zjišťování hladin protilátek klasických a proteinu, díky němuž lze rozlišit, zda člověk byl jen očkován, nebo má zároveň i tzv. hybridní imunitu, tedy onemocnění prodělal," řekl Ježo. Dále se zjišťovala i buněčná imunita a proveden byl neutralizační test.

Klienti byli očkováni vakcínami od firem Moderna, Pfizer/BioNTech a AstraZeneca. Klienti podávali informace také o svém zdravotním stavu, zda se s něčím léčí a zda měli před očkováním nebo v jeho průběhu pozitivní PCR test na koronavirus. "Zjištění bylo takové, že pozitivita nálezů byla v rozmezí 90 až 97 procent, to znamená, že tolik klientů mělo po osmi měsících od očkování měřitelné pozitivní protilátky, což ale nemusí znamenat, že by byli stoprocentně chráněni před nákazou," uvedl Ježo.

Onemocnění covid-19 prodělalo zhruba 43 procent klientů, kteří se do studie zapojili. "Z odebraných vzorků jsme zjistili, že dalších 19 procent seniorů onemocnění prodělalo, aniž by to měli potvrzeno testem. To znamená, že dalších 19 procent mělo takzvanou hybridní imunitu a nevědělo o tom," řekl ředitel. Studie podle něj ukázala, že u klientů, kteří prodělali covid a jsou po očkováni, lze předpokládat, že by neměl nastat nějaký fatální problém, kdyby se znovu nakazili. "Pravděpodobnost, že ta osoba po prodělání onemocnění a po očkování skončí v nemocnici se závažným zdravotním stavem, je velmi malá," řekl Ježo.

Se závěry studie zdravotní ústavy seznámí dané domovy pro seniory. "Mělo by to vést k tomu, že ti, kteří byli jen očkovaní, by neváhali a nechali si aplikovat posilující dávku, což tedy bude obecně doporučeno všem," řekl ředitel. Informace bude sloužit také pro vedení těchto domovů k tomu, aby byli více hlídáni lidé, kteří měli hladinu protilátek nižší.