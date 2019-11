Studie: Pražská ulice Na Příkopě je 18. nejdražší ulicí světa

Praha - Pražská ulice Na Příkopě se umístila na 18. místě v žebříčku 68 nejdražších ulic světa. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Cushman & Wakefield. Česká ulice si proti loňsku polepšila o jedno místo. Nejdražší je hongkongská Causeway Bay, následuje horní část Páté avenue v New Yorku. Na třetím místě zůstala New Bond Street v Londýně, která je nejdražší ulicí v Evropě. Nejvyšší roční nájemné Na Příkopě činí 2820 eur (zhruba 72.190 Kč) za metr čtvereční.

Cushman & Wakefield každoročně srovnává 68 zemí světa podle nejvyššího dosahovaného nájemného v nejdražší nákupní ulici. V žebříčku figuruje vždy jedna nejdražší ulice z každé země.

Česko je jedinou zemí ze střední a východní Evropy, která se mezi top 20 letos dostala. Jedním z hlavních důvodů vysokého umístění ulice Na Příkopě je podle firmy koncentrace malých obchodů na jednom místě v rámci pražského centra. Hodnotu zvyšuje také velké množství procházejících turistů i místních lidí, architektura budov, množství památek, infrastruktura a dostupnost. "To vše přispívá k velice vysoké návštěvnosti, jež na nejrušnějším místě přesahuje 120.000 lidí denně," uvádí zpráva firmy.

Podle partnera Cushman & Wakefield Jana Kotrbáčka je navíc český maloobchodní trh poměrně mladý, protože se vyvíjí teprve 30 let od sametové revoluce. To podle něj znamená, že Praha má potenciál pro další růst a zlepšování.

Pro tento stav bude důležitá mimo jiné plánovaná úprava Václavského náměstí, která by měla ještě zvýšit atraktivitu a hodnotu této destinace. Podle Kotrbáčka by vedle toho Praha měla koncepčně pracovat se svými návštěvníky a místo kvantity se zaměřit na klientelu, která v Česku více utratí.

Česko je podle poradenské firmy pro obchodní značky vstupní branou do regionu, kde si mohou ověřit svůj budoucí úspěch. Firma v této souvislosti zmiňuje například společnost Primark, která v příštím roce plánuje otevřít na Václavském náměstí svou prodejnu.

Žebříček nejdražších ulic světa:

Pořadí 2019 Pořadí 2018 Lokalita Město Země Nájem (Kč/m2/rok) 1. 1. Causeway Bay Hong Kong Hong Kong, Čína 664.704 2. 2. Upper 5Avenue (49- 60Streets) New York USA 545.152 3. 3. New Bond Street Londýn Spojené království 415.283 4. 4. Avenue des Champs Elysees Paříž Francie 358.195 5. 5. Via Montenapoleone Milán Itálie 350.720 6. 6. Ginza Tokio Japonsko 303.052 7. 7. Pitt Street Mall Sydney Austrálie 260.736 8. 9. Bahnhofstrasse Curych Švýcarsko 209.795 9. 8. Myeongdong Soul Jižní Korea 208.972 10. 10. Kohlmarkt Vídeň Rakousko 124.416 18. 19. Na Příkopě Praha Česko 72.190