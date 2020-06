Studie: Koronavirus povede v USA k rekordnímu uzavírání prodejen

New York - Maloobchodníci ve Spojených státech by v letošním roce mohli v důsledku koronavirové krize oznámit uzavření 20.000 až 25.000 prodejen. Vyplývá to podle serveru CNBC ze studie výzkumné společnosti Coresight Research. Znamenalo by to výrazné překonání rekordu z loňského roku, kdy maloobchodníci v USA ohlásili uzavření zhruba 9300 prodejen.

V posledních týdnech přibývá amerických maloobchodních společností, které žádají o bankrotovou ochranu. Podle firmy Coresight Research již maloobchodníci v USA v letošním roce ohlásili uzavření více než 4000 prodejen, píše CNBC.

"Očekáváme, že spotřebitelská důvěra, poptávka a výdaje budou po určitou dobu zaostávat za běžnou úrovní," uvedla zakladatelka a generální ředitelka společnosti Coresight Research Deborah Weinswigová. "Protože oživení na úrovně z období před příchodem krize může být postupné, maloobchodníci, kteří bojovali o přežití již před krizí, zřejmě nebudou mít prostředky k tomu, aby se udrželi na cestě k oživení, a ve finále by mohli zavřít řadu obchodů," dodala.

Americké ministerstvo obchodu minulý měsíc oznámilo, že spotřebitelské výdaje ve Spojených státech se v dubnu kvůli koronavirové krizi propadly o 13,6 procenta. To představuje nejprudší pokles v záznamech, které sahají do roku 1959.

Společnost eMarketer předpokládá, že maloobchodní tržby v USA v celém letošním roce klesnou o více než deset procent a že se na úroveň z doby před koronavirovou krizí nevrátí dříve než v roce 2022.