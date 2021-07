Studie: Dostupnost bydlení v ČR byla ve výběru zemí Evropy druhá nejhorší

Praha - Dostupnost nového bydlení v Česku byla loni ve srovnání 22 evropských zemí druhá nejhorší za Srbskem. Nový byt v ČR vyjde na 12,2 průměrného hrubého ročního platu, o rok dříve to bylo 11,4 platu. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Deloitte, kterou má ČTK k dispozici. Nejsnadněji na bydlení dosáhnou Irové, kteří na průměrný nový byt o rozloze 70 metrů čtverečních vynaloží 3,1 ročního platu. V Srbsku je to 15,2 platu. V letech 2017 až 2019 byla dostupnost bydlení v ČR nejhorší.

"Vývoj cenové dostupnosti vlastního bydlení rezonuje za posledních několik let v celé Evropě, když 64 procent zemí očekává, že v postpandemických letech se dostupnost vlastního bydlení může ještě zhoršit,“ uvedl vedoucí partner v oddělení nemovitostí Deloitte Miroslav Linhart.

Za Srbskem a Českem následují Slovensko, Rakousko (10,6 ročního platu) a Izrael (9,2 platu). Po Irsku je to nejméně v Belgii (4,2 platu), Portugalsku (4,4 platu) a Bulharsku (4,8 platu).

Ačkoliv je nové bydlení v Česku v poměru k platům nejméně dostupné, nominální ceny nedosahují úrovně západních zemí. Nejdražší je Rakousko s průměrnou cenou 4457 eur (114.320 korun) za metr čtvereční. Nejlevnější bylo Bulharsko s cenou 578 eur (14.830 korun) za metr čtvereční. V Česku loni průměrná prodejní cena nových bytů meziročně vzrostla o 8,5 procenta na 2822 eur (72.380 korun) za metr čtvereční. Meziročně ceny nejvíce vzrostly v Maďarsku (o 12,3 procenta) a v Nizozemsku (o 10,8 procenta). Naopak v Norsku o čtyři procenta klesly.

"Ve srovnání evropských metropolí drží prvenství nejdražšího města Paříž, kde metr čtvereční stojí 12.917 (331.320 korun). Největší meziroční růst cen ze sledovaných hlavních měst zaznamenala Bratislava, o 13 procent. Jediné hlavní město, kde obyvatelé za koupi vlastního bydlení zaplatili méně než v minulém roce, je Řím s poklesem cen o 3,1 procenta," doplnil manažer v oddělení nemovitostí Deloitte Petr Hána. V Praze průměrná cena stoupla o 6,7 procenta na 92.960 korun za metr čtvereční. Z českých měst jsou do studie zahrnuty také Brno a Ostrava. V Brně stál metr čtvereční nového bytu v průměru 73.260 korun, v Ostravě 45.580 korun.

"Karanténa významně ovlivnila také trh s nájmy v evropských metropolích. V převážně turistických destinacích, jako jsou Barcelona, Budapešť, Madrid, Praha a Amsterdam, byl zaznamenán pokles krátkodobých pronájmů ubytování a zvýšení nabídky dlouhodobých pronájmů bytů," dodal Jakub Leško z oddělení nemovitostí Deloitte.

Nájemné bylo loni nejdražší v Paříži (735 korun za metr čtvereční měsíčně). Následovaly vnitřní Londýn (670 korun) a Oslo (635 korun). Nejlevnější nájem byl ze sledovaných evropských měst v Burgasu (75 korun). V Praze se metr čtvereční pronajímal v průměru za 295 korun měsíčně, v Brně za 250 korun, v Ostravě za 165 korun.

Počet ročních platů potřebných ke koupi průměrného bytu (70 m2):

Země Počet ročních platů Srbsko 15,2 Česko 12,2 Slovensko 10,6 Rakousko 10,6 Izrael 9,2 Lotyšsko 8,9 Slovinsko 8,6 Maďarsko 8,4 Chorvatsko 8,1 Polsko 7,6 Rumunsko 7,0 Bosna a Hercegovina 6,8 Velká Británie 6,6 Nizozemsko 6,2 Itálie 6,0 Německo 6,0 Dánsko 5,6 Norsko 5,1 Bulharsko 4,8 Portugalsko 4,4 Belgie 4,2 Irsko 3,1

Zdroj: Deloitte