Praha - Na Albertově se v den 100. výročí od založení samostatného státu 28. října neuskuteční studentské oslavy. Studenti sice shromáždění ohlásili pražskému magistrátu a místo si rezervovali, žádný program ale nepřipravují. ČTK to dnes řekl předseda Studentské komory Rady vysokých škol Michal Zima. Vzhledem k velkému počtu akcí, které se na ten den chystají, by podle něj zřejmě na Albertov nepřišlo moc lidí.

"Zarezervovala to Univerzita Karlova společně se spolky, ale jelikož ten den bude dost hektický, tak my tam pouze držíme shromáždění, ale zruší se to," řekl ČTK Zima. Organizátoři podle něj usoudili, že se ten den bude konat celá řada jiných akcí, a oslavu na Albertově proto plánují až na státní svátek 17. listopadu.

Univerzita spolu se studentskými spolky si místo na Albertově k oslavě vzniku Československa zarezervovala s půlročním předstihem 29. dubna. Podle mluvčího školy Václava Hájka nyní rezervaci drží, aby tam nemohl akci uspořádat někdo jiný. Ve svátek 17. listopadu před třemi roky studenti na Albertov nemohli, protože se tam konalo shromáždění Bloku proti islámu za účasti prezidenta Miloše Zemana. Univerzita od té doby Albertov rezervuje vždy co nejdříve, aby se podobná situace neopakovala.

Vznik samostatného státu si Češi i Slováci příští víkend připomenou řadou akcí, koncertů i demonstrací. Armáda připravuje velkou vojenskou přehlídku. Už od pátku 26. října vojáci vystaví na Letné 160 kusů současné i historické techniky. Připravený bude i doprovodný program včetně vystoupení hudby francouzské cizinecké legie či akčních ukázek. Výstava techniky bude otevřena až do 28. října. V sobotu 27. října se bude konat na Hradčanském náměstí za účasti Zemana přísaha 900 vojáků a složení slibu 400 policistů a hasičů.

Akademici z pražských vysokých škol si 100. výročí od založení samostatného státu připomenou večer slavnostním koncertem Symfonického orchestru Hlavního města Prahy v Obecním domě.

V den státního svátku budou pokračovat i komentované prohlídky některých budov Univerzity Karlovy, které začnou 27. října. Kromě Karolina se veřejnosti otevře fakulta filozofická, katolická teologická, právnická, přírodovědecká, 1. lékařská a Purkyňův ústav. Zájemci se budou moci seznámit s historií i současnou činností a využitím jednotlivých objektů a vědeckých pracovišť.