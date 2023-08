Strýcovou i přes porážku v Praze a brzké loučení těšilo, že nechala na kurtu vše

Praha - Tenistka Barbora Strýcová netajila zklamání po brzkém konci na turnaji WTA v Praze, který byl její rozlučkou s domácími fanoušky. Utěšilo ji ale vědomí, že navzdory prohře s Ankitou Rainaovou z Indie 6:3, 3:6, 4:6, nechala na kurtu "postrýcovsku" vše. Během rozlučkového ceremoniálu se neubránila slzám, novinářům ale řekla, že ji těšilo, že u jejího posledního soutěžního duelu v Česku byl i syn Vincent.

"Můžu odejít z kurtu, že si sama mohu říct, že jsem to neodevzdala. Mohla jsem si říct, že hraju příšerně, ale svědomí by mě strašně hlodalo. Takže z téhle stránky mám stůl čistý. Nechala jsem tam všechno," uvedla Strýcová.

Čerstvá dvojnásobná wimbledonská vítězka ve čtyřhře prohrála duel se 192. hráčkou světa za dvě hodiny a 27 minut. Litovala nevyužitých brejkbolů a nevynucených chyb. Zklamání z porážky a nepovedeného výkonu v ní ale nebylo dlouho.

"Ty pozitivní pocity převažují a jsem šťastná. Říkat tohle po nepovedeném zápase je sice zvláštní, ale jestli se bavíme o mé kariéře a posledním zápase v Česku, tak takhle prostě sport funguje a někdy to nevyjde. Nebyla jsem úplně fyzicky připravená, léčila jsem nějaké zranění a furt léčím. Jsem ale šťastná, že jsem zažila, co jsem zažila," doplnila Strýcová, která vedle zraněné achillovky laborovala i s natrženým svalem v rameni.

Po utkání si vysloužila ovace zaplněných tribun a obdržela květiny. Zhlédla vzpomínkové video s největšími úspěchy a neubránila se slzám. "Hrozně jsem se snažila, abych nepropukla úplně v pláč. Kousala jsem se do rtů a během videa to na mě hodně šlo. O to víc, když jsem držela syna. Od turnaje to bylo hrozně hezké, že mi připravili takovéto překvapení. Tenhle turnaj mám strašně ráda, je to jeden z mých oblíbených turnajů. Je to doma, je tu skvělá atmosféra a moc jsem si to tu užívala," uvedla Strýcová.

Byla také ráda, že se utkání odložilo z úterního večera na středeční odpolední hodiny, kdy u toho byl i její syn. Přestože ho v jeden moment slyšela plakat, snažila se soustředit na zápas. Po utkání jí Vincentova blízkost pomohla.

"Emoce mi strašné lítaly. Nejdřív to bylo zklamání a přemýšlela jsem proč. A pak jsem viděla syna, video a měla něco říct. Nejdřív se mi chtělo brečet, že jsem to nedala pro ty diváky. Bylo to takové hrozně plné těch emocí, ale vlastně hrozně krásné. Nechci se úplně pitvat v zápase, že to nevyšlo, že je to blbý. Ano, je to škoda, ale co jsem zažila na kurtě dnes i za celou svoji kariéru, je hrozně hezké. Chci si to hlavně užít," doplnila Strýcová.

Když měla říct, co jí bude po skončení kariéry chybět, jmenovala právě zápasy v domácí atmosféře. "Hrát zápasy a být v tom boji je fajn, ale to si vynahradím v jiném sportu. Budou mi ale chybět diváci tady v Čechách a bude mi chybět tady hrát," řekla. Stejně tak se ale i bez některých věcí obejde. "Asi se mě ptáte, proč končím, ale já jsem si jistá, že je to správná věc a má to tak být. Bude mi za chvíli 38 let a život není jen o tom cestovat na tenis. Chci být s tím malým a ne utíkat na trénink," uvedla Strýcová.

Definitivní tečku za kariérou udělá bývalá světová jednička ve čtyřhře v září na US Open. "V první řadě bych řekla, že nebudu smutná. Jsou jiné věci, ze kterých mohu být smutná, ale tohle to rozhodně není. Naopak si chci užívat těch pár týdnů a US Open. Je to tak, že se budu muset dávat nějak do kupy. Budu se snažit to léčit a odletím asi 21. srpna do New Yorku, kde budu hrát jen US Open a žádné turnaje před," dodala Strýcová.