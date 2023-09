Strojvůdce za nehodu u Prosenic dostal peněžitý trest a zákaz činnosti

Přerov - Přerovský soud uložil strojvůdci Romanu Šeševičkovi za loňskou nehodu dvou nákladních vlaků v Prosenicích u Přerova peněžitý trest 200.000 korun a zákaz činnosti na čtyři roky. Podobný trest navrhoval i žalobce a ztotožnila se s ním také obhajoba. Soud přijal prohlášení viny obžalovaného, dokazování tak neprováděl. Strojvedoucímu hrozilo původně za obecné ohrožení z nedbalosti sazba od dvou do osmi let. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, škoda byla vyčíslena na 28,7 milionu korun. Srážka tehdy omezila na zhruba tři týdny provoz vlaků na koridorové trati z Přerova směrem na Ostravu.

Podle soudce Tomáše Novotného porušil obžalovaný řadu předpisů a způsobil škodu velkého rozsahu. "Obžalovaný nemá žádné záznamy v trestním rejstříku, s ohledem na okolnosti případu není potřeba ukládat jiný trest než trest peněžitý a trest zákazu činnosti," uvedl soudce.

Čtyřiačtyřicetiletý Šeševička je zároveň dopravním pilotem společnosti Smartwings, jeho měsíční plat je 100.000 korun čistého. U soudu dnes vyjádřil svou lítost. "Bylo to způsobem jízdy, jak jsem jel - a myšlenkou v hlavě, kterou jsem měl ohledně výluky. Uvedl jsem v omyl sám v sebe," uvedl dnes Šeševička. "Je mi to líto, je to několik desítek probdělých nocí. Nejsem typ člověka, který by věci ničil, nikdy jsem podobnou nehodu neměl," doplnil.

Podle jeho obhájce obžalovaný v době covidu jednoduše přesedlal na jiný stroj a zkusil si práci strojvedoucího. "Kdyby věděl, co může způsobit, nikdy by do toho nešel. Obžalovaný se do poslední chvíle snažil zabránit škodě, bohužel zákon setrvačnosti jen stěží může v takové pozici ovlivnit. Obžalovaný od začátku spolupracuje a od začátku své pochybení přiznal," uvedl obhájce.

Podle žalobce Petra Klimeše loni 13. ledna před 23:00 Šeševička jako strojvedoucí nákladního vlaku nesprávně vyhodnotil informace týkající se výluky na trati, žádoucím způsobem nepozoroval trať a nereagoval na oznámení návěstidla. O 23 kilometrů překročil povolenou rychlost a především nerespektoval odjezdové návěstidlo stůj. Pokračoval v jízdě dál a i přes intenzivní brzdění se vlak na výhybce bočně střetl se souběžně jedoucím vlakem naloženým dřevem.

Státní zástupce novinářům řekl, že navržený trest je podle něj přiměřený. Poukázal i na to, že obžalovaný byl dosud bezúhonný. "Zákaz činnosti je koncipován jako řízení všech drážních vozidel," uvedl žalobce. Šeševička u soudu avizoval, že po nehodě se už na dráhy nevrátil.

Podle závěrečné zprávy Drážní inspekce roli hrála především nezkušenost strojvedoucího. Šeševička měl licenci 2,5 měsíce; strojvůdce absolvoval fakticky jen část jízdního výcviku, který jeho zaměstnavatel dokládal. V době, kdy měl praktické školení absolvovat, vykonával funkci pilota dopravního letadla na letišti Václava Havla Praha na mezinárodních letech společnosti Smartwings. Žalobce Petr Klimeš dnes ČTK řekl, že se za tuto skutečnost nikdo trestně nezodpovídal. Kroky ke zkvalitnění praktického výcviku strojvůdců řešila podle něj Drážní inspekce v podobě bezpečnostního doporučení směrem k Drážnímu úřadu a ministerstvu dopravy.