Velké Meziříčí - Strojvedoucí vlaku, který se 19. února samovolně rozjel a dojel s 11 cestujícími do Velkého Meziříčí, se podle policie nedopustil trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Jeho jednání bylo zřejmě přestupkem, který bude řešit Drážní úřad. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí policie Dana Čírtková. Vlak se rozjel poté, co z něho kvůli poruše brzdy strojvedoucí vystoupil. Vlak jel několik kilometrů, nikdo se nezranil. Vyjádření Drážního úřadu ČTK zjišťuje.

Podle policie jel vlak pomalu, takže nehrozilo, že vykolejí. Dveře byly zavřené, nemohl tedy ani nikdo za jízdy vypadnout.

Událost se stala na jednokolejné trati Studenec - Křížanov. Osobní vlak odjel v 8:44 z Velkého Meziříčí. Před příjezdem do zastávky Martinice začala kontrolka upozorňovat na závadu parkovací brzdy prvního podvozku. V zastávce se strojvedoucí pokusil poruchu odstranit, špatnou manipulací s brzdovými prvky způsobil, že se vlak uzavřel a samovolné rozjel, uvedla Čírtková.

Vlak se rozjel zpět do Velkého Meziříčí. Strojvedoucí telefonoval výpravčímu, který zajistil, že vlak mohl vjet na první staniční kolej. Když vlak dojel, zajistil ho zarážkami.