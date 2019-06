Středoškoláci a ředitelé SOŠ uvítali návrh Pirátů k maturitám

Praha - Zástupci středoškolských studentů a ředitelů středních odborných škol uvítali návrh Pirátů, aby se odstoupilo od zavedení povinné státní maturity ze tří předmětů, tedy češtiny, cizího jazyka a matematiky. Mezi matematikou a cizích jazykem by podle nich studenti měli volit jako dosud. S návrhem naopak nesouhlasí Asociace ředitelů gymnázií. Se zástupci odborných škol se ale shoduje na tom, že by se středoškolské vzdělání mohlo uznávat i žákům, kteří po čtyřletém studiu maturitu nezvládnou. Vyplývá to z ankety ČTK.

Piráti minulý týden představili návrh, který by měl zastavit zavedení povinné maturity ze tří předmětů, jež se má týkat většiny středních škol nejpozději od roku 2022. Dosud se povinně maturuje z češtiny a druhý předmět si studenti vybírají mezi cizím jazykem a matematikou. Povinná maturita z matematiky by podle Pirátů vedla ke zvýšení neúspěšnosti maturantů.

Návrh novely podporují zástupci studentů sdružení v České středoškolské unii (ČSU). V tiskové zprávě mimo jiné upozornili na to, že již v současné době jsou značné rozdíly mezi úspěšností gymnazistů a žáků ze středních odborných škol či učilišť.

"Dokud nedojde ke změnám v samotné výuce, nelze předpokládat lepší výsledky studentů u maturit celkově, natož u povinné maturity z matematiky. Kvalita výuky ovšem nelze výrazným způsobem celorepublikově zlepšit v horizontu dvou let, proto apelujeme na ministerstvo, vládu a jednotlivé poslanecké kluby, aby se zasadily o zastavení zavedení povinné maturity z matematiky a otevřeli debatu o zvyšování matematické gramotnosti nás, středoškoláků, především prostřednictvím zkvalitnění a zatraktivnění výuky matematiky," uvedl předseda ČSU Viktor René Schilke.

Příprava na povinnou maturitu z matematiky a navýšení počtu vyučovacích hodin tohoto předmětu by podle středoškoláků navíc byly na úkor odborných předmětů, které jsou pro odborné školy podstatné. S tím souhlasí i předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček. "Máme připravovat absolventy pro praxi, proto pro nás je zásadní profilová zkouška (na úrovni školy)," uvedl. V současnosti podle něj hrozí, že neúspěšnost u maturit stoupne nejen kvůli matematice, ale i kvůli povinné zkoušce z cizího jazyka. Ředitelé odborných škol by proto uvítali zachování současného modelu maturit, řekl.

Naopak Asociace ředitelů gymnázií na zavedení povinné maturity ze tří předmětů trvá. Nelíbí se jí přitom ani další část návrhu, ve které se Piráti shodují s předlohou ministerstva školství a která se týká přesunutí ústní a písemné části maturit na úroveň škol. "Nám se to nelíbí, protože to přestává být státní maturita už úplně," řekla předsedkyně asociace Renata Schejbalová.

Zajíček v této části návrhu vidí spíš pozitiva. "Ve chvíli, kdy si ve školách budeme moct třeba i téma písemné práce stanovit s ohledem na zaměření školy, tak je to i mnohem lepší z pohledu žáků," řekl.

Piráti kromě toho chtějí, aby by se začalo uznávat střední vzdělání po vystudování čtyřletých oborů i těm studentům, kteří u závěrečných zkoušek neuspěli. Proti této části návrhu by zástupci ředitelů škol asi nic nenamítali.

Podle současné normy, kterou v roce 2017 prosadila bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD), by od jara 2021 měli povinnou maturitu z češtiny, cizího jazyka a matematiky skládat gymnazisté a studenti lyceí a od roku 2022 i většina ostatních oborů. Současný ministr Robert Plaga (ANO) v březnu zveřejnil návrh, podle kterého by se zavedení povinné maturity ze tří předmětů mělo sjednotit na pozdější termín. Kromě toho by se podle něj státní maturita měla omezit na didaktické testy.