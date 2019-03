Gadheim (Německo) - Na pole poblíž malé bavorské vesničky Gadheim se po odchodu Británie z osmadvacítky přesune geografický střed Evropské unie. Místní obyvatelé ale zatím žádné oslavy nechystají. Nechtějí se totiž ukvapit. Ani oni si dodnes nemohou být jistí, kdy a jestli vůbec se nakonec brexit uskuteční.

"Půjdete tak 200 až 300 metrů rovně po hlavní, a pak zahnete doprava do pole," popisuje cestu k budoucímu středobodu unie Elke Christová z jediného obchodu v Gadheimu, který leží asi deset kilometrů cesty od Würzburgu. "Už tam něco je, stožáry a trocha dláždění. Nedá se to přehlédnout," dodává.

A skutečně, asi 200 metrů hluboko v poli se rýsuje bod, který podle výpočtu francouzských geografů bude po brexitu přesně uprostřed Evropské unie. Ke trojici stožárů vedou dvě zpevněné polní cesty. Na místě, kde se střetávají, je ještě krátká cestička vysypaná kameny, malý kruh z dlažebních kostek, pár čerstvě vysázených stromků a velký balvan; jinak nic - žádný nápis, žádné vlajky, žádní lidé. Osamělý návštěvník, který musí počítat s tím, že cestu do nitra EU zejména za deštivého počasí odnesou jeho boty, si tak na místě může vychutnávat prakticky absolutní klid, který jen občas naruší traktor křižující zdejší lány.

Zatím je tak středobod EU podobně nedokončený jako brexit samotný. "Nejdřív musíme počkat, jestli k brexitu skutečně dojde, nebo ne," vysvětluje Jürgen Götz, starosta nedalekého Veitshöchheimu, pod nějž Gadheim spadá. "Vycházím z toho, že se do 29. března stejně nic nestane," říká o dosud plánovaném termínu vystoupení Británie z EU. Proto případné oslavy v ospalé vesničce s 80 obyvateli ještě počkají.

V názoru na brexit je starosta Götz rozdělený. "V mé hrudi bijí dvě srdce. Jako pro Evropana je pro mě samozřejmě hluboce politováníhodné, že to došlo tak daleko, že se jednotlivé státy zabývají myšlenkou odejít z EU," říká. "Jako starostu obce mě samozřejmě těší, že nový středobod bude zrovna u nás," podotýká s tím, že by to mohlo přispět k rozvoji zdejšího turismu. V to věří i prodavačka v pekařství Christová. "Možná bude konečně chodit dost lidí," doufá.

Zkušenosti s tím, co může pro život obce znamenat to, že je uprostřed Evropské unie, má už starostka asi 70 kilometrů cesty autem vzdáleného Westerngrundu Brigitte Heimová. V katastru bavorské obce s necelými 2000 obyvateli, která leží severozápadně od Gadheimu, se střed unie nachází od roku 2013.

"Určitě přijíždí více turistů," říká Heimová, podle níž se do pamětních knih u zdejšího středobodu ročně zapíše kolem 10.000 lidí ze zhruba 40 zemí. Starostka přitom odhaduje, že celkově bude návštěvníků ještě výrazně více. Aby je Westerngrund nalákal, připomíná fakt, že je středem osmadvacítky, na svých webových stránkách, na suvenýrech i na cedulích u vjezdu do obce. To se po brexitu bude muset změnit. Heimová ale počítá s tím, že k informaci o středu EU jen přidá dodatek "v letech 2013 až 2019".

"Bude to škoda, když se střed EU z Westerngrundu přesune, ale už když se sem posunul, byli jsme si vědomi toho, že někdy z Westerngrundu zmizí. Samozřejmě si ale tehdy nikdo nemyslel, že zmizí kvůli tomu, že nějaká země EU opustí," podotýká.

Současný stav Evropské unie jakoby symbolizoval i nápis, který ve Westerngrundu na střed osmadvacítky upozorňuje. Písmeno U ve zkratce EU se totiž rozpadlo na dvě části.