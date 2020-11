Strážníci v Ústí n. L. objevili v kamionu migranty

Ústí nad Labem - V ústecké části Předlice objevili strážníci městské policie v nákladním prostoru kamionu osm migrantů pocházejích z Afghánistánu. Případ si převzala státní policie, uprchlíky ve věku od 15 do 20 let zadržela, stejně jako řidiče kamionu, v němž se ukrývali. V tiskové zprávě to dnes uvedl ředitel ústecké městské policie Jan Novotný.

"Hlídku oslovil řidič jednoho ze zaparkovaných kamionů s tím, že z vnitřní části návěsu jednoho z kamionů se ozývají nějaké zvuky a bouchání," uvedl Novotný. Strážníci proto řidiče dotčeného kamionu původem ze Srbska požádali o vysvětlení. "Hlídce sdělil, že si není vědom, že by se v nákladním prostoru jeho kamionu nacházely nějaké osoby," řekl Novotný.

Strážníci vyzvali motoristu, aby jim zavazadlový prostor ukázal. Při kontrole zjistili, že je poškozená jedna plomba. Poté objevili osm mužů, kteří byli ukryti mezi nákladem dřeva. Řidič údajně o uprchlících nevěděl. Srážníkům řekl, že se do vozidla dostali zřejmě v Maďarsku, kde nechal kamion bez dozoru.

Mluvčí krajské policie Šárka Poláčková dnes v tiskové zprávě uvedla, že muži podle jejich výpovědí nastoupili do kamionu na neznámém místě za pomoci převaděče. Protože cizinci nemohli prokázat svoji totožnost ani oprávnění k pobytu na území České republiky a Evropské unie, byli zajištěni a eskortováni na policejní služebnu k provedení dalších opatření. "Byli umístěni do policejní cely a bylo s nimi zahájeno správní řízení ve věci správního vyhoštění z území členských států Evropské unie," uvedla Poláčková. Dodala, že dnes budou všichni umístěni do zařízení pro zajištění cizinců.