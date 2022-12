Stránský potvrzuje v Davosu roli kanonýra, reprezentační pozvánka ho potěšila

Praha - Během cesty za bronzem na květnovém mistrovství světa ve Finsku si útočník hokejové reprezentace Matěj Stránský připsal jedinou asistenci. Na klubové scéně ale v barvách Davosu opět navázal na předchozí sezony, v nichž patřil mezi obávané kanonýry. Před Švýcarskými hrami ho proto kouč Kari Jalonen opět povolal do národního týmu. Devětadvacetiletého hráče pozvánka potěšila.

"Trošku jsem s tím počítal, protože jsem s panem Jalonenem mluvil. Byl se podívat zkraje sezony na jeden zápas Davosu a říkal, že na jeden z těch úvodních dvou turnajů mě vezme. I tak jsem měl ale určitě radost. Vždy je to čest, když přijde pozvánka do reprezentace. Alespoň tedy pro mě," řekl Stránský v rozhovoru s novináři.

A protože už pod trenérem Jalonenem hrál, je to pro něho nyní o něco snazší. "Znám ten systém a vím, jak se tady hraje. Není to tedy až tak těžké na tom ledě přepnout. Vím, do čeho jdu. A na tom ledě je to pak o to jednodušší," přitakal Stránský.

V minulé sezoně nastřílel ve svém prvním roce v Davosu během základní části švýcarské nejvyšší soutěže 26 gólů ve 49 zápasech. V probíhajícím ročníku už má na kontě 16 branek ve 29 startech, vedle toho přidal i osm asistencí. Mužstvu patří aktuálně pátá příčka a ostravský rodák je jeho lídrem jak v bodování, tak mezi střelci.

"Není to úplně zlé. Vždycky to může být lepší, ale nemám si nač stěžovat. Nehrajeme vůbec špatně. Měli jsme tam sice slabší pasáž, když se zranilo asi sedm osm kluků, což bylo na těch výkonech znát a výsledky nebyly úplně super. Jinak to jde ale docela dobře," pochvaloval si Stránský.

Paradoxem je, že velmi podobně si vede v české extralize i jeho mladší bratr Šimon, jen v opačném gardu. V dresu Litvínova má z 28 zápasů na kontě 22 bodů díky sedmi gólům a 15 nahrávkám. "Nepřetahujeme se, nijak nesoupeříme, ale jsem rád, že se mu daří," přikývl Stránský.

Vnímá, jak šla kvalita švýcarské ligy zase nahoru po příchodu hráčů z KHL. O to je cennější, že se dokáže nadále prosazovat. "I když řeknete, že přišli vlastně jen dva kluci navíc do každého týmu, pořád je to znát a ta konkurence je větší. I tím, že všichni ti Švýcaři šli nahoru. Liga je podle mého vyrovnanější než minulou sezonu, padá možná i víc gólů. Jsem vážně rád, že jsem právě tam, strašně mě ta liga baví," pochvaloval si Stránský.

Ani na Davosu jako takovém nenašel po více než roce chybičku, pěkné prostředí si užívá čím dál víc. "Jsem naprosto spokojený a rodina také. Vážně se mi tam líbí a chtěl bych tam zůstat co možná nejdéle. Je tam vyžití pro děti, všechno je tam na té nejlepší úrovni jak v klubu, tak i mimo hokej. Malá už začíná ve školce pochytávat tu švýcarskou němčinu, což je super. I proto, že příští rok už musí do předškolní školky a bude muset umět trošku mluvit," podotkl Stránský.

Při účasti na Švýcarských hrách je před ním náročný program. Po reprezentaci čeká Davos ještě ligová soutěž a pak Spenglerův pohár. "Bude to náročné, těch zápasů je dost. Vrátíme se a hned v úterý bude zase zápas, pak v sobotu, pak už Spengler Cup. Ale já si myslím, že jsem už docela zvyklý na tu zátěž více zápasů v krátké době, takže věřím, že až takový problém by to být neměl. Alespoň 24. a 25. prosince máme ale volno."

Výhodou pro něho ale je snadnější návrat do klubu, poté co Švýcarské hry nahradily prosincový turnaj v Moskvě. "Tohle je úplně nejlepší - se švédskýma klukama pak sedneme do auta a jsme za chvilku doma. Ale věřím, že to je zpestření i pro další kluky. Já vím, co mě tam čeká. Atmosféra bude určitě super a těším se na to," vyhlížel Stránský víkendové zápasy ve Fribourgu, kam se tým přesune po úvodním souboji s Finy v Helsinkách.

V hale Fribourgu už skóroval. "Dal jsem tam gól v posledním utkání, co jsme tam odehráli. A protože je to nedávno, tak si to ještě dobře pamatuju," smál se Stránský, jenž byl v polovině listopadu jediným střelcem Davosu při porážce 1:4.

Spenglerův pohár se vrátí na scénu po odmlce. Kvůli problémům s koronavirem se hrál tradiční turnaj naposledy v roce 2020. "Myslím, že se budou lidi o to víc těšit. Ten turnaj má prestiž. Dva roky se nekonal, tak doufám, že přijde co možná nejvíc lidí. Bude tím žít celé město," předpověděl Stránský, jehož tým bude mít na domácím turnaji nejvyšší ambice.

"Je to téma, stejně jako naše postavení v ligové tabulce. Naším cílem do sezony je udělat šestku, abychom nemuseli hrát předkolo, ale chceme vyhrát Spenglerův pohár. Ty ambice jsou vysoké."

Mezi účastníky bude i pražská Sparta. "Některé kluky tam znám, tak bude super, když se zase potkáme a trošku pokecáme. Budeme s nimi hrát ve skupině a pokusíme se je porazit," prohlásil Stránský.