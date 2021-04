Stoupenci Navalného svolali na středu masové demonstrace

Moskva - Stoupenci vězněného ruského opozičního politika Alexeje Navalného svolali na 21. dubna demonstrace, které by podle nich mohly být největšími protesty v moderní historii Ruska. Chtějí tak přitáhnout pozornost ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu opozičního vůdce, uvedla dnes agentura Reuters. Obavy o zdraví Navalného vyjádřila dnes EU, Francie a Německo, Spojené státy varovaly Moskvu před možnými následky, pokud by opozičník zemřel. Velvyslanec Ruska v Británii Andrej Kelin prohlásil, že Moskva Navalného ve vězení zemřít nenechá. O záležitosti budou jednat v pondělí ministři zahraničí zemí EU.

Spolupracovník opozičního předáka Leonid Volkov řekl, že protestní akce byly svolány narychlo, protože život Navalného "visí na vlásku". "Nevíme, jak dlouho ještě dokáže vydržet... Je ale jasné, že nemáme moc času," dodal. Na webu, jenž před několika týdny opozice vytvořila k registraci Rusů, kteří se chtějí demonstrace zúčastnit, bylo k dnešku zapsáno téměř 459.000 lidí.

Představitelé lékařských odborů a osobní lékařka Navalného v sobotu uvedli, že opoziční předák, který drží ve vězení hladovku, čelí zvýšenému riziku selhání ledvin. Zároveň vyzvali k hospitalizaci Navalného mimo věznici. Lékařští experti se tak vyjádřili na základě laboratorních výsledků, neměli ale možnost prozkoumat zdravotní stav zadržovaného přímo.

"Situace Navalného je nesmírně znepokojivá," prohlásil dnes francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian. "Musejí být přijata opatření ke zlepšení stavu Navalného, ale také k jeho osvobození. Přímou odpovědnost nese prezident Vladimir Putin," dodal Le Drian.

Bezpečnostní poradce amerického prezident Joea Bidena Jake Sullivan dnes v televizi CNN prohlásil, že americká vláda varovala Rusko před možnými diplomatickými následky, pokud by Navalnyj ve vězení zemřel. "Sdělili jsme ruské vládě, že to, co se stane panu Navalnému, jehož zadržují, je jejich zodpovědností, a že se budou zodpovídat mezinárodní komunitě." Konkrétní opatření, která by USA případně přijaly, komentovat nechtěl.

Evropská unie se podle šéfa své diplomacie Josepa Borrella "hluboce obává" o Navalného zdraví a požaduje jeho okamžité a bezpodmínečné propuštění. Ruské úřady podle něj nesou zodpovědnost za jeho bezpečnost a zdraví.

Šéf německé diplomacie Heiko Maas dnes oznámil, že otázkou Navalného zdravotního stavu se budou v pondělí na své schůzce zabývat ministři zahraničí EU. Zároveň Rusko vyzval, aby opozičníkovi poskytlo adekvátní zdravotní péči od lékařů, "kteří mají jeho důvěru". "Musí mu být neprodleně zaručeno jeho právo na zdravotnický doprovod," řekl deníku Bild.

"Nenecháme ho zemřít ve vězení, ale musím říct, že se pan Navalnyj chová jako naprostý chuligán," prohlásil v televizi BBC ruský velvyslanec v Británii Andrej Kelin. Opozičník se podle něj snaží porušovat veškerá stanovená pravidla. "Smyslem toho všeho je přilákat k sobě pozornost," dodal velvyslanec.

Čtyřiačtyřicetiletý kritik ruského prezidenta Vladimira Putina oznámil koncem března hladovku na protest proti tomu, že mu není umožněna odpovídající lékařská péče při jeho akutních bolestech v zádech a noze. Nyní tvrdí, že mu činitelé ve věznici hrozí nasazením svěrací kazajky, aby ho mohli nakrmit proti jeho vůli.

Mluvčí lékařských odborů, které ruské úřady považují za součást opozice, v sobotu uvedla, že zdravotní stav Navalného je kritický. Podle mluvčí Alexandry Zacharové by mohlo selhání ledvin vést k dalším závažným komplikacím a nakonec až k srdečnímu selhání.

"Dovolte lékaři, aby prohlédl mého otce," napsala dnes na twitteru dcera Navalného, která studuje na Stanfordově univerzitě ve Spojených státech.

Ruská policie Navalného zadržela hned při lednovém návratu z Německa, kde se zotavoval z loňské srpnové otravy. Podle západních laboratoří byl otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, což potvrdila Organizace pro zákaz chemických zbraní. Navalnyj připisuje svou otravu ruskému prezidentovi Putinovi a tajné službě FSB. Moskva to popírá, vyšetřit otravu ale odmítá. V únoru ruský soud Navalnému změnil dříve uložený podmíněný trest za zpronevěru na nepodmíněný a poslal ho zhruba na 2,5 roku do vězeňského tábora. Západní výzvy k osvobození Navalného a vyšetření otravy Moskva odmítá jako vměšování do vnitřních záležitostí Ruska.