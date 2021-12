STEM: Očkování proti covidu odmítá pětina Čechů, šest procent lidí váhá

Praha - Očkování proti koronaviru odmítá 19 procent Čechů, přičemž 14 procent lidí je pevně rozhodnutých, že se očkovat nenechá. Šest procent lidí pak stále váhá, zda vakcinaci podstoupit. Pro povinné očkování by bylo 43 procent dotázaných, stejný podíl se ale vyslovil také proti. Mezi očkovanými je velký zájem o třetí posilující dávku. Vyplývá to z listopadového průzkumu agentury STEM.

Dosud zdravotníci v Česku rozdali zhruba 13,69 milionu dávek vakcíny. Dokončené očkování má 6,39 milionu lidí, posilující dávku dostalo přes milion lidí.

Zhruba tři čtvrtiny lidí v zemi jsou momentálně naočkovány alespoň první dávkou, případně s očkováním počítají. Zbytek se ale k vakcinaci staví buď jednoznačně skepticky, nebo si není jistý. "Od Velikonoc nesledujeme výraznější dynamiku podpory očkování. Ubývá nerozhodných, mezi těmi, co se očkovat nechtějí, naopak přibývá pevně rozhodnutých se neočkovat," uvedl STEM. O Velikonocích bylo deset procent lidí jednoznačně odmítajících vakcinaci, nyní jich je o čtyři procentní body více.

Častěji očkování odmítají lidé špatně finančně zajištění, se základním vzděláním a lidé ve věkové kategorii 18 až 29 let. "Zatím hypotetická možnost úplného zjednodušení logistiky očkování (po domluvě s lékařem očkování doma) by jasné odpůrce očkování příliš neovlivnila, význam by měla pouze částečně pro dosud váhající, případně ty, kteří se očkovat chtějí, ale zatím nejsou," uvedli statistici.

O posilující dávku vakcíny je nejvyšší zájem mezi očkovanými lidmi staršími 60 let. Téměř 90 procent z nich buď již třetí dávku dostalo, nebo o ni stojí. Mezi očkovanými do 30 let mají nyní zájem zhruba dvě třetiny. Podle STEM je ale třeba brát v úvahu časové podmínky podání posilující dávky, pro mladší skupiny ještě není toto očkování tolik aktuální, a proto je jejich postoj váhavější. Čtvrtina očkovaných zatím váhá nebo posilující dávku odmítá, nejčastějším důvodem jsou pochyby o její potřebnosti. Některé lidi ovlivnila také špatná reakce na předchozí očkování.

Pro povinnou vakcinaci jsou podle očekávání častěji lidé již očkování, ale i mezi nimi je více než čtvrtina odpůrců povinné vakcinace. Mezi neočkovanými pak takové nařízení odmítá 87 procent lidí. "Ve srovnání s obdobím na konci srpna podpora povinného očkování roste," dodal STEM. Nejvíce podporovatelů je mezi voliči ANO, naopak nejčastěji nařízenou vakcinaci odmítají příznivci SPD.

Průzkum se uskutečnil od 20. do 28. listopadu a zúčastnilo se ho 1012 lidí.