Stellantis chce dobíjet své elektromobily rychlostí 32 kilometrů za minutu

Poměrně hodně podrobné plány o své elektrické budoucnosti představil koncern Stellantis, který je v současnosti čtvrtým největším seskupením výrobců osobních aut na světě. Zahrnuje například francouzské značky Peugeot a Citroën, německý Opel, italské Fiat či Alfa Romeo nebo americký Jeep a Chrysler.

Již během následujících čtyř let hodlá skupina investovat do všech oblastí souvisejících s elektrifikací svého portfolia částku 30 miliard eur. V roce 2030 budou elektrifikované vozy v Evropě činit 70 procent celkových objemů prodeje tohoto koncernu a v USA to má být více než 40 procent.

Na speciální tiskové konferenci zaznělo mimo jiné třeba také to, že značka Alfa Romeo se od roku 2024 stává e-Alfou Romeo.

Koncern pro své nové elektrické vozy připravuje celkem čtyři platformy. Ta nejmenší bude obsahovat vysokonapětovou baterií s možnou kapacitou 37-82 kWh. To vystačí na dojezdy do 500 kilometrů. Ta o něco větší nabídne baterie od 87 do 104 kWh a dojezd cca 700 kilometrů. Na vrcholu budou platformy STLA Large a Frame. Posledně jmenovaná je určená pro pick-upy a umožní montáž akumulátorů s kapacitou i více než 200 kWh. Dojezd vozidel na obou těchto platformách má být až osm stovek kilometrů.

S platformami souvisí také nasazování příslušných pohonných jednotek. Do té nejmenší přijdou elektromotory s výkonem 70 kW, větší poskytne rozpětí od 125 do 180 kW a ty největší od 150 do 330 kW.

Spotřeba těch nejmenších vozů má činit zhruba 12 kWh na sto kilometrů.

Vozy zkonstruované na největších platformách dostanou elektrickou soustavu pracující s napětím 800 Voltů. I díky tomu je pak půjde nabíjet u stojanů s rychlým dobíjením tempem 32 kilometrů za jedinou minutu.

