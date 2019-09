Stavebnictví a průmyslu se v červenci dařilo, obchod v přebytku

Údaje od července 2018 do července 2019

Údaje od července 2018 do července 2019 ČTK/ČTK

Praha - Českému průmyslu a stavebnictví se v červenci dařilo. Průmysl po červnovém meziročním poklesu o šest procent vzrostl o 5,6 procenta, stavebnictví zrychlilo růst z červnových 1,2 procenta na 6,5 procenta. Bilance zahraničního obchodu skončila přebytkem 0,1 miliardy korun, když v loňském červenci vykázala schodek 8,2 miliardy. Vyplývá to z informací, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Průmysl v Česku po červnovém poklesu v červenci rostl o 5,6 %

Průmyslová výroba v Česku v červenci meziročně rostla o 5,6 procenta po červnovém poklesu o šest procent. Letošní červenec měl ale o dva pracovní dny více než loňský. Po očištění tak byla průmyslová produkce meziročně vyšší pouze o 0,1 procenta. K růstu nejvíce přispěla výroba aut a elektrických zařízení.

"Produkce ve zpracovatelském průmyslu mírně rostla, nedařilo se tradičně těžbě. Z důvodů odstávek bylo vyrobeno méně elektřiny," uvedl ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

Výroba aut proti loňskému červenci rostla o 13,6 procenta, produkce elektrických zařízení byla vyšší o 5,6 procenta a v případě farmaceutických výrobků byl růst dokonce 22,1 procenta.

Nižší byla naopak výroba elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, a to o 12 procent. Pětiprocentní meziroční pokles zaznamenala produkce nekovových minerálních výrobků a hůře než loni si vedlo i hutní zpracování kovů a slévárenství.

"Letní měsíce jsou v každém případě velmi zkreslené. Vývoj předstihových indikátorů a další pokles výroby v Německu pro český průmysl ukazuje na slabost do dalších měsíců," uvedl analytik Komerční banky Michal Brožka. V průměru za celý rok podle něj průmysl zřejmě vykáže jen slabý nárůst kolem jednoho procenta, což je ale s ohledem na pokles výroby v Německu a všeobecné problémy automobilového sektoru úspěch.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v červenci meziročně vzrostly o devět procent. Hodnota nových zakázek byla vyšší o 10,2 procenta. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 9,2 procenta a tuzemské zakázky o 12,4 procenta.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se meziročně snížil o 0,9 procenta. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců vzrostla o 6,9 procenta.

Analytici: Za červencovým růstem průmyslu je načasování dovolených

Červencový růst průmyslové výroby podpořilo zejména načasování celozávodních dovolených, které výrazně zvýšilo produkci automobilového průmyslu. Automobilky tradiční letní odstávky provedly až v srpnu. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK. Další vývoj je podle nich kvůli situaci ve světě značně nejistý. Průmyslová výroba v červenci meziročně rostla o 5,6 procenta po červnovém poklesu o šest procent. Po očištění o počet pracovních dní byla průmyslová produkce meziročně vyšší o 0,1 procenta.

"Vedle toho, že letošní červenec měl o dva pracovní dny navíc proti loňskému, skok v meziročním růstu podpořilo i odlišné načasování dovolených v některých velkých podnicích. Posun celozávodních dovolených ovlivnil tradičně zejména výrobu aut, která se po červnovém výpadku vrátila k růstu, a to hned více než dvacetiprocentnímu," uvedl analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský.

Analytik Raiffeisenbank Luboš Růžička upozornil na to, že po červnovém plošném poklesu průmyslu napříč odvětvími rostla v červenci produkce nejen motorových vozidel, ale i výroba elektrických zařízení a farmaceutických produktů. Naopak produkce značně klesla v odvětví výroby elektřiny, plynu a páry. Již třetí měsíc v řadě byl zaznamenán pokles produkce ve výrobě strojů a zařízení, což může podle něj indikovat nižší úroveň investiční aktivity podniků.

"Letní měsíce jsou v každém případě velmi zkreslené," řekl ČTK analytik Komerční banky Michal Brožka. Vývoj předstihových indikátorů a další pokles výroby v Německu pro český průmysl podle něj ukazuje na slabost do dalších měsíců. V průměru za celý rok letos průmysl pravděpodobně vykáže jen slabý nárůst kolem jednoho procenta, což je ale s ohledem na pokles výroby v Německu a všeobecné problémy automobilového sektoru úspěch, podotkl.

Analytik Generali Investments Radomír Jáč míní, že navzdory všem nejistotám a přechodným faktorům, s nimiž se průmysl v červenci potýkal, nejsou čísla o průmyslové výrobě překvapivá. Vnější prostředí podle něj není příznivé. Obchodní války a politické nejistoty v čele s nedořešeným brexitem se negativně projevují na průmyslové aktivitě v eurozóně a především pak v Německu. Dodatečnou zátěží pro výkon tuzemského průmyslu jsou také odstávky kapacit ve výrobě elektřiny, podotkl.

Situace v tuzemském průmyslu zůstává nejistá, což naznačuje dosavadní vývoj předstihových indikátorů, které letos klesly na nejnižší hodnoty za poslední roky, doplnil analytik ING Bank Jakub Seidler. Za celý letošní rok tuzemský průmysl roste o zhruba o procento, což je nejslabší dynamika od roku 2013. Zároveň čísla přicházející od nejvýznamnějšího obchodního partnera, Německa, v tomto ohledu lepší vyhlídky nepřináší. Další vývoj se tak bude odvíjet od kondice světové ekonomiky, která zpomaluje z titulu obchodních válek, zpomalování čínské ekonomiky, problémů v automobilovém sektoru či nejistoty kolem brexitu, uzavřel.

České stavebnictví v červenci zrychlilo růst na 6,5 procenta

Stavebnictví v červenci zrychlilo meziroční růst na 6,5 procenta z červnových 1,2 procenta. Pozemní stavitelství, kam spadá stavba bytů, kanceláří nebo skladů, zrychlilo růst z červnových 1,5 procenta na pět procent. Inženýrské stavitelství, které tvoří z velké části dopravní infrastruktura, v červenci vzrostlo o 10,4 procenta, v červnu o 0,7 procenta.

"Stavební produkce v červenci pokračovala v růstu zejména díky inženýrským stavbám. Dařilo se také zahájeným bytům v bytových domech, ale extrémní růst je zčásti ovlivněn nízkou srovnávací základnou," uvedla říká Petra Cuřínová z ČSÚ.

Letošní červenec měl o dva pracovní dny více než loňský. Po očištění tak byla stavební produkce meziročně vyšší jen o 3,7 procenta.

Od začátku roku do konce července podle ČSÚ stavebnictví v souhrnu vzrostlo o 3,4 procenta. Táhne ho inženýrské stavitelství, které za pololetí stouplo meziročně o 6,6 procenta, zatímco pozemní stavitelství vzrostlo o 2,4 procenta.

V červenci se začalo stavět o 24,3 procenta více bytů než před rokem, v červnu zahájená bytová výstavba stoupla o 8,3 procenta. Letos v červenci se začalo stavět 3088 bytů. V rodinných domech počet zahájených staveb meziročně klesl o 0,2 procenta, v bytových domech vzrostl více než trojnásobně. Podle ČSÚ to bylo zčásti ovlivněno nízkou srovnávací základnou z minulého roku.

Dokončeno bylo v červenci o 2,3 procenta méně bytů než před rokem, v červnu tento počet meziročně téměř o třetinu vzrostl. Dokončených bytů bylo v červenci 3034, v rodinných domech počet meziročně klesl o 1,4 procenta, v bytových domech o 4,8 procenta.

Stavební úřady v červenci vydaly 7503 stavebních povolení, meziročně o 11,2 procenta více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 31,8 miliardy korun, což bylo o čtvrtinu více než před rokem.

Zaměstnanců ve stavebnictví v červenci mírně přibylo, počet se zvýšil meziročně o 0,9 procenta. Jejich výdělky v porovnání s loňským červencem stouply o 8,3 procenta.

Analytici: Stavebnictví neroste více kvůli nedostatku pracovníků

Vyšší růst českého stavebnictví je brzděn nedostatkem vhodné pracovní síly. Za červencovým meziročním růstem o 6,5 procenta stála především výstavba a rekonstrukce dopravní infrastruktury. Uvedli to analytici, které dnes ČTK oslovila.

"Stavebnictví má šanci udržet si solidní tempo i v dalších měsících díky solidní zásobě soukromých i veřejných zakázek. Překážkou pro další růst může být nedostatek kvalifikovaných i nekvalifikovaných zaměstnanců, zásoby materiálu a kvalitně připravených projektů," uvedl analytik ČSOB Petr Dufek.

Analytik Czech Fund Lukáš Kovanda zmínil, že v červenci se dařilo zejména inženýrskému stavitelství, které vzrostlo o více než desetinu. Tvoří ho hlavně výstavba dopravní infrastruktury. "Nezklamalo ani pozemní stavitelství, které vzrostlo o pět procent. Počet dokončených bytů do konce července byl nejvyšší od krizového roku 2009. Stavebnictví z makroekonomického pohledu do určité míry kompenzuje slábnoucí průmysl. Stavební produkce by mohla růst i výrazněji, neboť poptávka je silná. Nabídková strana je však omezená nedostatkem kapacit typu vhodné pracovní síly," doplnil Kovanda.

Poptávku podle něj zvyšuje i čerpání evropských dotací, které s blížícím se koncem programového období 2014 až 2020 zesiluje. Za celý rok očekává růst stavebnictví o 4,5 procenta. Loni vzrostlo o 9,2 procenta, nejvíce od roku 2003.

"Ještě loni touto dobou rostlo stavebnictví dvojcifernými tempy. Kapacita sektoru je ale v současné době vyčerpaná, a tak i přes převis poptávky nad nabídkou není možné výstup zvyšovat. Z výsledků za prvních sedm měsíců je již zřejmé, že dynamiku loňského roku sektor neudrží. Za celý rok očekáváme růst o necelá čtyři procenta," uvedla dále analytička Komerční banky Jana Steckerová. Letos do konce července stavebnictví vzrostlo o 3,4 procenta, když pozemní stavitelství stouplo o 2,4 procenta a inženýrské o 6,6 procenta.

"Růst stavební výroby se zatím opírá o všechny klíčové segmenty, tedy výstavbu bytů, nebytových budov a infrastruktury. U nebytových budov se ovšem již řadu měsíců zmírňuje příliv hodnoty nově povolených staveb a po očištění o cenové vlivy je tato hodnota již pod loňskou skutečností," dodal analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Pro letošek očekává růst stavebnictví o pět procent.

Zahraniční obchod vykázal v červenci přebytek 0,1 mld. Kč

Bilance zahraničního obchodu skončila letos v červenci přebytkem 0,1 miliardy korun, přičemž loni ve stejném období vykázala schodek 8,2 miliardy korun. Letos bilanci příznivě ovlivnil obchod s auty, ropou a zemním plynem a kovodělnými výrobky. Naopak nepříznivý vliv měl obchod s počítači a stroji. V deficitu končily červencové bilance i v roce 2015 a 2016. Analytici očekávali mírný schodek i letos.

"Rozhodujícím faktorem byl vyšší přebytek bilance motorových vozidel, a to především díky nárůstu vývozu o 13,7 miliardy korun. Nepříznivý vliv naopak měla bilance na straně počítačů a elektronických a optických přístrojů," uvedla ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová.

Ekonom UniCredit Bank Jiří Pout upozornil, že červnová bilance zahraničního obchodu se sice v meziročním srovnání zlepšila, ale z nemalé části je to díky dvěma pracovním dnům navíc a meziročnímu poklesu cen ropy. "Dobrá zpráva je, že export automobilů se vrátil k meziročnímu solidnímu růstu a kompenzoval tak svůj červnový pokles," uvedl.

Tuzemskému zahraničnímu obchodu se tak podle analytičky Raiffeisenbank Elišky Jelínkové v první polovině roku dařilo nad očekávání dobře, tuzemští exportéři by se ale podle ní neměli radovat předčasně. "Již nyní můžeme pozorovat ochlazení globálního obchodu a to se i na tuzemském vývozu dříve nebo později podepíše. Zároveň nesmíme zapomínat na tikající bombu v podobě cel na dovoz evropských automobilů do USA," uvedla.

Přebytek bilance motorových vozidel byl v červenci meziročně vyšší o osm miliard korun. U ropy a zemního plynu klesl deficit o 2,2 miliardy korun a obchod s kovodělnými výrobky zlepšil přebytek o 1,1 miliardy korun. Naopak bilance počítačů, elektronických a optických přístrojů se zhoršila o 3,2 miliardy korun, u strojů a zařízení o 1,4 miliardy Kč a elektrických zařízení o jednu miliardu korun.

V červenci vývoz meziročně stoupl o 8,4 procenta na 289,6 miliardy korun a dovoz o 5,1 procenta na 289,5 miliardy korun.

Určité zpomalení růstu zahraničního obchodu proti předchozím měsícům se projevuje i v objemu přeprav z ČR u tuzemských logistických firem. "Zatímco v prvním pololetí evidujeme meziroční růst tržeb o 4,5 procenta, na začátku druhého je to zhruba polovina," uvedl ředitel obchodu Gebrüder Weiss Jan Kodada. Vývoz hotových aut z tuzemských automobilek si stále udržuje slušné tempo, objem vyvážených automobilových součástek pro jiné evropské výrobce již spíše klesá.

Obchod se státy Evropské unie vykázal v červenci přebytek 50,5 miliardy korun, a byl tak meziročně o 9,2 miliardy korun vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 0,4 miliardy korun na 48,7 miliardy korun.

Za sedm měsíců letošního roku je bilance obchodu s cizinou v přebytku 108,6 miliardy korun, což je meziročně o 26 miliard více. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 4,1 procenta a dovoz o 3,0 procenta.

"Zahraniční obchod vykazuje vysoké přebytky již od začátku roku, pomáhá mu k tomu i nižší dovozní aktivita související se slabšími investicemi," podotkla Monika Junicke z Komerční banky. Očekává, že přebytek zahraničního obchodu bude na konci roku rekordní.

Statistici provedli také pravidelné roční zpřesnění údajů zahraničního obchodu. Podle definitivních čísel skončila loňská obchodní bilance přebytkem 98,5 miliardy korun, o rok dříve to bylo 163,5 miliardy korun. Vývoz loni meziročně stoupl o 2,9 procenta na 3,6 bilionu korun a dovoz o pět procent na 3,5 bilionu korun.