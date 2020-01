Stavební zákon bude účinný od poloviny roku 2023, uvedla Dostálová

Praha - Nový stavební zákon, který má urychlit a zjednodušit povolování staveb, má být účinný od poloviny roku 2023. ČTK to sdělila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Platit by měl sice již od příštího roku, což je podle mnohých expertů příliš ambiciózní plán, řídit se jím však budou muset dotčené subjekty až po datu účinnosti. Přechodná doba bude sloužit k tomu, aby se s ním stačily seznámit. Norma má řadu kritiků, podle nichž například nahrává developerům a nechrání veřejné zájmy. Podle některých oponentů je protiústavní.

"Jde hlavně o to, aby byl zákon kvalitní. Po dohodě s panem premiérem Andrejem Babišem jsme prodloužili vypořádání připomínkového řízení o dva měsíce do konce letošního března, aby byl zákon co nejvíce konsenzuální. Nikdo ani nemusí strašit kolapsem povolování, zákon bude účinný od druhé poloviny roku 2023, aby bylo dost času na přenesení současného modelu do nezávislé soustavy stavebních úřadů v čele s Nejvyšším stavebním úřadem podřízeným vládě," uvedla dnes pro ČTK Dostálová.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) podle některých analytiků v průběhu přípravy zákona slučovalo pojmy platnost a účinnost zákona. Proto se často objevovalo, že zákon má být od roku 2021 platný a zároveň účinný. To však podle odborníků v případě tak složité právní normy není možné. Například u občanského zákoníku to bylo zhruba dva roky.

Zákon je platný poté, co ho schválily Sněmovna a Senát, podepsal prezident republiky a byl zveřejněn ve Sbírce listin. Řídit se jím je však nutné až po datu účinnosti. Přechodná doba slouží k tomu, aby se s ním dotčené subjekty stačily seznámit.

Nový stavební zákon má urychlit a zjednodušit povolování staveb. Podle MMR by se mělo povolovací řízení u staveb ze současného průměru 5,4 roku zkrátit na jeden rok. Odborníci však upozorňují, že to jsou termíny pro větší projekty, povolování stavby například rodinných domů je většinou mnohem kratší.

Návrh počítá s tím, že se územní řízení, stavební řízení a posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) sloučí do jednotného povolovacího řízení. Důležitou součástí je podle MMR digitalizace stavební agendy od územně plánovacích dokumentací přes digitální technickou mapu, projektové dokumentace staveb až po elektronický spis stavebních úřadů.