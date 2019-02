Hradec Králové - Sdružení stavebních firem v čele s Eurovií CS zahájilo výstavbu v úseku D11 z Hradce Králové do Smiřic. Na staveništi zatím odborníci vytyčují inženýrské sítě a firmy přivážejí techniku. ČTK to odpoledne řekla mluvčí Eurovie Iveta Štočková. Silnice v délce 15,5 kilometru přijde na více než 2,7 miliardy korun bez DPH a hotova by měla být v roce 2022.

"Fakticky tedy na stavbě práce v plném rozsahu ještě vidět nejsou, k tomu dojde podle počasí pravděpodobně v průběhu nejbližších týdnů," napsala v SMS zprávě Štočková. Dodala, že mimo staveniště stavebníci ladí technologické postupy, harmonogramy a objednávky. "Stavba byla zahájena nezbytnými administrativními kroky," uvedla mluvčí.

Konsorcium firem Eurovia, Metrostav a Swietelsky koncem ledna oznámilo podmínečné odstoupení od smlouvy na stavbu úseku do Smiřic, podle firem jim Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) řádně nepředalo staveniště. ŘSD na to reagovalo vypovězením smlouvy. Obě strany později 11. února podepsaly dodatek ke smlouvě o dostavbě dálnice a dohodli se na tom, že firmy zahájí stavební práce do 14 dnů. Podle dodatku firmy dostanou požadovaných dodatečných 148,63 milionu korun bez DPH. Původní vysoutěžená cena byla 2,594 miliardy korun bez DPH. Firmám vznikl podle smlouvy nárok na dodatečnou smlouvu, protože ŘSD neoznámilo zahájení stavby do 12 měsíců. Dodatek také zkrátil termín uvedení dálnice do provozu o jeden měsíc na 43 měsíců. Protože za datum zahájení stavby se bere 5. říjen 2018, měla by být dálnice uvedena do provozu do 5. května 2022. Termín úplného dokončení díla dodatek zkrátil také o jeden měsíc na 55 měsíců, tedy do 5. května 2023.

Z trasy dálnice D11 nyní pokračuje výstavba sedmikilometrového úseku ze Smiřic do Jaroměře, který má být hotov do konce roku 2021. Úsek staví sdružení společností Porr a Porr Bau za 1,5 miliardy korun bez DPH. Zbývající úseky D11 z Jaroměře do Trutnova a z Trutnova ke státní hranici měří 40,8 kilometru. ŘSD u obou usiluje o vydání územního rozhodnutí, aby mohlo začít vykupovat pozemky.

D11 z Prahy na polské hranice se začala stavět v roce 1978 a z plánovaných 154 kilometrů je hotovo zhruba 91 kilometrů. Od srpna 2017 dálnice končí na okraji Hradce Králové sjezdem do části Kukleny. V Královci u Trutnova se má D11 napojit na budovanou polskou silnici S3.