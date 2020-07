Stavba části koridoru u Ševětína by měla začít v létě 2022

České Budějovice - Správa železnic podepsala smlouvu na vznik projektové dokumentace části IV. železničního koridoru Nemanice - Ševětín. Zakázku získalo konsorcium firem Sudop Praha, Sudop EU a Mott MacDonald CZ. Cena bez DPH je 408,3 milionu korun. Stavba, jejíž součástí budou dva tunely, by měla začít v srpnu 2022. Práce skončí v prosinci 2027. Náklady budou 15,5 miliardy korun. Až bude koridor Praha - České Budějovice hotový, jízda na této trase potrvá hodinu a půl. ČTK to řekla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

Až stát zmodernizuje IV. koridor, zkrátí se jízdní časy. Než modernizace začala, trvala cesta z Prahy do Českých Budějovic dvě hodiny a 15 minut. Po modernizaci zvládne expres tuto trasu za hodinu a 30 minut. "Soupravy s naklápěcí technikou okolo hodiny a dvaceti minut," uvedla Pistoriusová.

Délka modernizovaného úseku bude zhruba 18 kilometrů. Jde o část České Budějovice severní zastávka až za stanici Ševětín. Úsek, po němž se jezdí teď, je dlouhý asi 22 kilometrů. Projekční práce potrvají do března 2022. Stavaři vybudují i dva tunely: Hosínský dlouhý 3120 metrů a Chotýčanský, který se díky délce 4775 metrů stane nejdelším železničním tunelem v ČR.

"Lhůta na projektovou dokumentaci je 15 měsíců, potom budeme soutěžit zhotovitele. To, co bylo v řádu let, začíná být konkrétní v řádu měsíců. V roce 2022 se začneme zabývat soutěží na zhotovitele, který bude razit tunel," řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Výběrové řízení na firmu, která úsek postaví, chce Správa železnic vypsat v únoru či březnu roku 2022. Ve stejné době by měly skončit projekční práce.

To, kudy trasa povede, je předmětem soudního sporu. Vede jej obec Hosín s ministerstvem dopravy. Hosín podal v srpnu 2018 kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS) proti rozhodnutí Městského soudu v Praze. NSS dosud nerozhodl, řekl ČTK starosta Hosína Jan Řičánek (Spolu 2014).

"Chtěli bychom, aby trasa šla v rámci vytyčeného koridoru po vnějším okraji. I když je to (rozdíl) pár desítek metrů, násep by nebyl tak vysoký, zábor polí by nebyl tak velký, bylo by to i levnější. Na vahách je komfort žití v obci a stavba s takovouto prioritou," řekl starosta. Jak dodal, další možností je připomínkovat řízení pro stavební povolení.

Cílem stavby je, aby trať byla dvoukolejná, rychlost by se měla zvýšit na 200 kilometrů za hodinu. Kvůli tomu povede nová železnice po přeložce. Vlaky tak přestanou zajíždět do stanic Hluboká nad Vltavou-Zámostí, Chotýčany a zastávek Hrdějovice a Hosín. Město Hluboká nad Vltavou již dříve uvedlo, že nevyužívaná trať by mohla sloužit k turistickým jízdám.

Součástí modernizace bude stanice v Ševětíně. Ke dvěma novým nástupištím bude díky podchodu bezbariérový přístup.