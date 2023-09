Státy na severovýchodě USA postihly bleskové povodně, propadaly se silnice

Washington - Silné deště způsobily bleskové povodně ve státech Massachusetts a Rhode Island na východě Spojených států. Pod tíhou vody se propadly silnice a mosty, lidé před stoupající hladinou utíkali na střechy svých domů. Rostou obavy kvůli plnící se přehradě, která byla podle statiků ve špatném stavu, napsala dnes agentura AP.

Fotogalerie

Nejhorší je situace v okolí města Leominster, asi 60 kilometrů západně od Bostonu, kde byla vyhlášena výstraha před povodněmi a stav nouze. Úřady varovaly zejména před rychlým proudem vody, který může lidi strhnout. Důrazně nedoporučují pouštět se auty do vody hlubší než zhruba 50 centimetrů, protože by v ní motoristé mohli uváznout a nedostalo by se jim pomoci. Voda zaplavila sklepy domů. Mnohde zůstávají opuštěná zaplavená auta. Všechny školy zůstaly uzavřené a byla zřízena evakuační centra.

"Bouře se nad námi dnes v noci zastavila. Celých pět hodin se ani nepohnula. Přinesla 11 palců (asi 28 centimetrů) srážek," uvedl starosta Leominsteru Dean Mazzarella. Vyzval obyvatele, aby se nevydávali na cesty. "Najděte si nějaké vyvýšené místo a zůstaňte tam, dokud to neskončí," radil starosta v pondělí občanům. Mazzarella dodal, že zatím má zprávy jen o lehce zraněných.

Dnes ráno (odpoledne SELČ) vyzval Mazzarella obyvatele okolí řeky North Nashua k evakuaci kvůli obavám o pevnost přehrady na ní. Její hráz je 4,5 metru vysoká. Její protržení by podle inženýrů vedlo k škodám na majetku, ale životy lidí by nebyly ohroženy.

Na středu jsou v oblasti hlášeny další srážky, které přinese bouře Lee. Nad státy Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire a Maine by Lee, který již z hurikánu zeslábl na bouři, měl doputovat během víkendu.