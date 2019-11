Státy EU a europoslanci mají poslední den na dohodu o rozpočtu

Brusel - Zablokovaná jednání o rozpočtu Evropské unie na příští rok se dnes pokusí uzavřít zástupci členských zemí a Evropského parlamentu. Pokud nenajdou kompromis, bude muset Evropská komise předložit nový návrh rozpočtu. Jeho podoba přitom může mít vliv i na obsah unijní pokladny v období 2021 až 2027.

Členské státy, které většinou usilují o nižší rozpočet než komise a parlament, se v září shodly na částkách 166,8 miliardy eur (4,27 bilionu Kč) ve smluvních závazcích a 153,1 miliardy eur (3,92 bilionu Kč) ve skutečně provedených platbách. Parlament se v říjnu sjednotil na požadavku 171, respektive 159,1 miliardy eur.

Podle unijních zemí jdou požadavky europoslanců nad rámec peněz stanovených v dlouhodobém rozpočtu na končící období 2014 až 2020. Poslanci zase tvrdí, že finance na příští rok musí zajistit splnění všech cílů pro zmíněných sedm let.

Vyjednávání se zadrhlo na několika miliardách eur, které jsou v poměru k celkovému objemu rozpočtu jen necelými čtyřmi procenty. Obě strany si však uvědomují význam příštího roku pro další období. Jednání o dalším dlouhodobém rozpočtu na léta 2021 až 2027 totiž slibují vleklý souboj mezi jednotlivými členskými státy a není jisté, zda se jej podaří schválit včas. Pokud by dohoda nebyla na světě v prosinci 2020, byl by pro určování objemu unijní pokladny na příštích sedm let rozhodující právě rozpočet pro příští rok.

Vyjednávací skupina složená většinou z velvyslanců členských zemí a zástupců EP se schází po pátečním neúspěchu, kdy rozhovory ani do pozdního večera nepřinesly výsledek. Dnes však bude pod větším časovým tlakem. Skončí totiž třítýdenní vyjednávací období, po němž bude v případě pokračující patové situace komise nucena předložit nový návrh.