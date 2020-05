Státy by podle EK měly postupně otevírat hranice před letní sezonou

Brusel - Země Evropské unie by měly postupně začít uvolňovat omezení na hranicích před letní turistickou sezonou. Nejprve má přijít na řadu otevírání hranic mezi státy, kde je vývoj nákazy nemocí covid-19 podobně příznivý. Doporučila to dnes Evropská komise, podle níž by státy při rušení kontrol neměly diskriminovat občany dalších unijních zemí. Ke snížení rizika opětovného šíření nákazy by podle komise mělo přispět dobrovolné využívání mobilních aplikací.

Komise počítá s tím, že v první fázi se začnou postupně otevírat hranice mezi "regiony, oblastmi a členskými zeměmi s pozitivně se vyvíjející a dostatečně podobnou epidemiologickou situací". K tomuto kroku již sáhly pobaltské země a uvažuje o něm například i Rakousko. Po uvolňování zákazů volají zvláště jihoevropské státy jako Řecko, pro něž je významným zdrojem příjmů turistika.

"Víme, jak moc se občané EU těší na letní sezónu a cestování. Velké oběti posledních měsíců umožní opatrné a postupné znovuotevření hranic, prozatím," komentovala návrh eurokomisařka pro zdravotnictví Stella Kyriakidisová.

Státy by podle komise měly zajistit, aby se přes hranice bez problémů dostávali lidé, kteří míří za prací či za rodinou.

Pokud se stát rozhodne, že umožní cizincům cestovat na své území, neměl by nikoho diskriminovat a "dovolit cesty ze všech oblastí, regionů nebo zemí s podobnou epidemiologickou situací".

Teprve ve druhé fázi, kterou komise časově nespecifikovala, by se měly kompletně otevřít hranice celého schengenského prostoru, jenž umožňuje volný pohyb. Státy by i poté měly na svém území uplatňovat nezbytná hygienická opatření, která by měla zajistit, aby se nákaza nezačala znovu šířit. Komise počítá s tím, že teprve po otevření vnitřních hranic v rámci unie se zruší zákaz vstupu cizinců do EU. Ten prozatím navrhuje prodloužit do 15. června.

Šéfka EK Ursula von der Leyenová se v březnu stavěla k uzavření hranic mezi členskými státy kriticky a označovala je za krajní řešení. Někteří europoslanci před zveřejněním dnešních doporučení vyzývali komisi, aby tlačila na rychlejší zrušení kontrol na vnitřních hranic, jejichž otevřenost je podle nich jedním ze symbolů EU. Brusel však zdůrazňuje, že opatření k ochraně veřejného zdraví jsou plně v rukou členských států, jejichž kroky se komise snaží pouze koordinovat.

V rámci letní turistické sezony by měly země očekávající příjezd návštěvníků před otevřením hranic zajistit dostatek volných míst v nemocnicích. Turisté by také měli být informováni o hygienických povinnostech a doporučeních platných v konkrétní zemi. Komise proto vytvoří interaktivní mapu, kde budou lidé moci přehledně najít informace o podmínkách pro cestování a aktuální situaci ve všech státech EU.

EK rovněž doporučila využívání mobilních aplikací zjišťujících polohu lidí, které mohou pomoci ke zjištění kontaktů potenciálně nakažených osob. Státy by před otevřením hranic měly zajistit, aby mohli turisté dostávat varování na celém území EU bez ohledu na to, jakou aplikaci budou používat. Jejich využívání musí být podle EK dobrovolné a respektovat právo na ochranu soukromí.

EK navrhla, aby lidé podpořili cestovní ruch využitím voucherů

Letecké společnosti nebo cestovní kanceláře by měly zákazníkům za zrušené cesty poskytovat nejméně rok platné poukazy, a to za podmínek, které by lidi motivovaly k jejich využívání. V rámci balíčku doporučení na podporu turistického sektoru zasaženého koronavirem to dnes navrhla Evropská komise (EK). Lidé, kteří poukazy nevyužijí, budou mít i nadále nárok na vrácení peněz, což musí jednotlivé země zajistit.

Členské země komise také vyzvala k postupné obnově přeshraničního dopravního spojení, v jehož rámci zajistí dopravci ochranu zdraví cestujících. Pasažéři v letadlech proto budou povinně nosit roušky, naproti tomu dříve zvažované vynechávání některých sedadel, což aerolinky kritizovaly, komise nenavrhla.

Doprava a turistika patří k odvětvím nejhůře zasaženým omezeními, která souvisejí se současnou pandemií. Komise se snaží pomoci firmám, kterým v mnoha případech hrozí krach, což podle Bruselu ohrožuje desetitisíce pracovních míst. Cestovní ruch se na hrubém domácím produktu (HDP) Evropské unie podílí asi z deseti procent a zaměstnáno je v něm 12 procent lidí.

"Miliony malých a středních podniků a rodinných firem provozují ubytování, restaurace, cestovní kanceláře či dopravní služby. Hrozí jim bankrot a ztráta pracovních míst, naléhavě potřebují obnovit činnost," podotkl eurokomisař pro jednotný trh Thierry Breton.

Klíčovou součástí unijní pomoci pro velké i menší firmy mají být právě vouchery. Aerolinky i další firmy mají zajistit, aby kromě nejméně dvanáctiměsíční platnosti byly tyto kupony pro klienty zajímavé i díky dalším potenciálním výhodám. Státy by zase měly zaručit pojištění ceny těchto poukazů pro případ, že by firma mezitím zkrachovala.

Klienti, kteří by si místo zrušené cesty či pobytu nechtěli vybrat voucher, by dostali peníze zpět nejpozději do roka od začátku jeho platnosti.

Většina aerolinek v současnosti provozuje kvůli uzavření hranic či obavám cestujících z dopadů nákazy jen minimum letů a očekává jen pozvolné obnovování provozu v letních měsících. Letecká lobby se proto snažila přimět Brusel, aby dočasně zrušil povinnost vracet za lety neuskutečněné kvůli pandemii peníze. Komise to však neučinila přesto, že požadavek podpořila skupina států včetně Německa, Francie nebo České republiky.

"Výchozím bodem pro nás je, že evropští zákazníci mají právo na vrácení peněz, pokud si to přejí," prohlásila místopředsedkyně EK pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová. Využívání voucherů musí být podle ní dobrovolné a zákazníci jím mohou pomoci firmám překonat obtížné období. Komise podle Vestagerové zároveň odeslala některým zemím dopis, v němž připomíná, že musejí svým občanům zajistit vrácení peněz například za zrušené dovolené, jak jim zajišťuje unijní právo. V případě, že tak státy neučiní, může EK zahájit řízení, které může skončit až u soudu EU.

Pro aerolinky je pozitivní zprávou doporučení, že nemusejí nechávat neobsazená některá sedadla kvůli dodržování bezpečné vzdálenosti, což činí například některé letecké společnosti ve Spojených státech. Zvláště nízkonákladoví letečtí dopravci se obávali, že by jim toto opatření ještě více snížilo příjmy.

V letadlech zato budou muset zajišťovat kvalitnější filtrování vzduchu, na letištích pak předcházet tomu, aby při odbavení či nástupu do letadla vznikaly fronty.

Roušky se mají podle komise používat i ve vlacích a ostatní hromadné dopravě. Dopravci by se pak měli snažit zajistit přísnější hygienické podmínky nebo co nejefektivnější dodržování bezpečné vzdálenosti mezi cestujícími.