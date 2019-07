Statistik:Řepky ubývá i kvůli konkurenci a omezování pesticidů

Praha - Pěstování řepky zaznamenalo po posledních třech letech růstu ploch jeden z největších meziročních poklesů. Důvodem je podle ředitele odboru statistiky zemědělství Českého statistického úřadu (ČSÚ) Jiřího Hrbka konkurenční boj a omezování pesticidů nařízené Evropskou unií. I když čeští zemědělci začínají váhat, zda řepku pěstovat, z českých polí do budoucna jen tak nezmizí, řekl dnes v rozhovoru s ČTK.

Osevní plocha řepky se podle dat ČSÚ, které zveřejnil dnes, meziročně snížila o 7,8 procenta na 380.000 hektarů. Její výnos by měl klesnout o pět procent na 3,26 tuny z hektaru. Česko si však stále se 16 procenty co do rozlohy i s meziročním poklesem drží v pěstování řepky v Evropě prvenství, evropský průměr činí zhruba osm procent. Problémem řepky je podle Hrbka její doba setí a růstu. Aby byla výnosná, vysévá se s téměř ročním předstihem. "Když ji takto zemědělci zasejí, zužují tím prostor pro uplatnění dalších plodin," upozornil.

Řepka se využívá pro výrobu biopaliv, která se podle zákona povinně přimíchávají do benzinu a nafty. Zrušení povinného přimíchávání biopaliv do benzinu a nafty v dubnu navrhly čtyři desítky poslanců v čele s Piráty, vláda se postavila proti. Jedním z největších zpracovatelů řepkového semene a výrobcem metylesteru, který se přimíchává do bionafty, je společnost Preol z holdingu Agrofert. Vlastníkem Agrofertu byl premiér Andrej Babiš (ANO), který akcie Agrofertu kvůli změně zákona o střetu zájmů převedl v roce 2017 do svěřenského fondu.

Zemědělci byli podle Hrbka dříve zvyklí, že se cena řepky, za niž ji prodávali, dynamicky zvyšovala. Nyní při průmyslovém zpracování jí více konkurují palmový olej a sója. Omezují se podle Hrbka i pesticidy, které se při pěstování řepky používají. "Široké pěstování řepky způsobilo, že řada škůdců je proti postřikům více odolná," poznamenal Hrbek.

V Evropě se navíc začíná řepka podle Hrbka pěstovat i v dříve pro ni netradičních státech, jako je třeba Rumunsko a i v jiných nečlenských státech EU. "Její cena proto ztrácí na dynamice," uvedl další důvody, proč čeští zemědělci váhají, zda ji v takovém množství jako v minulosti pěstovat.

Hrbek připomněl, že řepka v roce 1948 na českých polích téměř nebyla a pěstování plodin bylo více vyvážené. I v roce 1990, kdy v Československu končilo socialistické zemědělství, se řepka pěstovala výrazně méně. Za tu dobu z českých polí podle Hrbka zmizelo žito a chybí pícniny, které jsou potřeba v živočišné výrobě, jako například jetel a trávy. Dříve bylo i více pastvin a luk. Nadměrné pěstování řepky kritizují i ekologové.

"V současnosti se na českých polích kvůli ekonomickému efektu střídá hlavně řepka s obilím, a to je špatně," řekl Hrbek. Jako ředitel odboru statistiky zemědělství na ČSÚ za několik dnů končí a po 40 letech práce pro tento úřad odchází do penze.