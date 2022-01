Stát zvažuje vytvoření celorepublikových registračních značek aut

Praha - Ministerstvo dopravy se zabývá možností vytvoření tzv. celorepublikové státní poznávací značky, která by neměla teritoriální rozdělení podle krajů vydání. Stát by tak získal přes 104 milionů možných kombinací. ČTK to řekl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Nedostatek kombinací pro registrační značky vozidel tak v Česku nehrozí.

Ještě před případným zavedením celorepublikové značky má stát k dispozici velké množství kombinací i při současném systému, kdy se v případě vyčerpání současné kombinace čísel a písmen na značce pouze posune jedno písmeno určené pro daný kraj na další místo v tabulce. To brzy nastane v případě Prahy, uvedl mluvčí.

V současnosti jsou tabulky s registrační značkou vozidla vydávány obecními úřady obcí s rozšířenou působností podle kódu 14 krajů. Každý kraj má přiděleno jedno písmeno, které bylo prvním písmenem abecedy v alfanumerické kombinaci na registrační značce.

Ministerstvo ovšem nyní otevřelo téma vzniku tzv. celorepublikové registrační značky. Při zápisu vozidla na úřadě by tak už neplatilo pravidlo, že majitel auta obdrží registrační značku odpovídající teritoriální příslušnosti. Důvodem pro vznik celorepublikových značek je především možnost rozvolnění a změny v případě značek při změně vlastnictví vozidla napříč kraji.

Stát by tak získal dalších 104 milionů možných kombinací pro registrační značky. Ty by obsahovaly tři čísla a čtyři písmena. "Můžeme použít jakékoli písmeno. Třeba první písmeno, které nyní není v rámci označení krajů používáno," popsal Jemelka.

Vyčerpání kombinace čísel a písmen ovšem v současnosti nehrozí ani u klasických značek. Úřady podle ministerstva mají možnost posunu písmen a číslic na další pozice na tabulce registrační značky. To zřejmě brzy využijí úřady v Praze, kde se blíží série 9AZ.

Dostatek kombinací má stát k dispozici i u elektrických aut, u nichž jsou vydávané speciální registrační značky. Ty jsou podle současného systému složeny z velkých písmen "EL" a z dalších číslic nebo velkých písmen abecedy. Stát má pro elektroauta 484.000 možných kombinací, přičemž Národní akční plán čisté mobility počítá do roku 2030 s přibližně 250.000 elektroauty. Legislativa umožňuje i další kombinace pro značky elektrických aut, takže v případě potřeby má stát k dispozici několik milionů kombinací i pro elektrovozidla.

Registrační značky na auta v současnosti státu dodává společnost Security Paper Mill. Roční náklady na dodávku značek při současné produkci činí okolo 55 milionu korun. Celkem je v tuzemsku registrovaných více než 6,26 milionu osobních aut.