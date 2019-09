Stát využije ke kontrole dálničních poplatků 32 mýtných bran

Praha - Zaplacení elektronických dálničních známek budou kontrolovat policisté a celníci pomocí kamer ve služebním voze, na stojanech a také na mýtných branách. Stát jich k tomu využije 32. Při dnešní prezentaci elektronického systému dálničních známek to řekl ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Elektronické viněty začnou fungovat od roku 2021. V prvních letech budou přestupky řešit policisté na místě, v budoucnu by nezaplacení dálničních poplatků mělo být vyřizováno automaticky i ve správním řízení.

Státní fond dopravní infrastruktury kvůli novému systému připravuje několik soutěží na jeho dodavatele. Stát přitom nebude hledat jednoho generálního dodavatele, systém rozdělil na několik částí. Jednou z nich je i dodávka asi 40 vozů pro policii a Celní správu, které budou vybaveny technologiemi pro kontrolu dálničních známek. Další soutěže se budou týkat například dodávky kamer a evidenčního systému v obchodech.

Ministerstvo dopravy si od zavedení elektronických vinět slibuje úsporu až 100 milionů korun. Stát by měl ušetřit za tisk, distribuci či znehodnocení kuponů. Papírové známky tak skončí. Prodej nových známek by měl začít v prosinci příštího roku. Známky si motoristé budou moci pořídit v internetovém obchodě, mobilní aplikaci nebo ve vybraných kamenných prodejnách.

Úhradu dálničních poplatků zatím budou policisté a celníci vyřizovat přímo na místě. V případě, že systém prostřednictvím kamerových záznamů, které budou snímat registrační značky aut, vyhodnotí, že auto nemá platnou dálniční známku, zastaví auto na nejbližším možném místě a budou přestupek vyřizovat s řidičem.

Do budoucna by se tento systém mohl změnit a pokuty za neuhrazení vinět by se měly vyřizovat automaticky. Stát chce zhruba do roku 2023 rozšířit na dálniční poplatky tzv. objektivní odpovědnost, kdy za přestupky při nezjištění totožnosti řidiče zodpovídá majitel vozidla.

Platnost dálničních známek se po jejich elektronizaci nezmění, zůstanou roční, měsíční a desetidenní varianty. Roční kupony ovšem budou nově platit 365 dní, a nebudou se tak vztahovat na kalendářní rok jako nyní. Zavedení nových vinět také počítá se zvýhodněním u poplatků pro auta na elektřinu, vodík a případně hybridy, které v kombinaci s elektřinou nebo vodíkem používají ještě jiné palivo. Emise oxidu uhličitého v takovém případě nebudou smět přesahovat 50 gramů na kilometr. Za nižší sazby by měla jezdit auta na zemní plyn a biometan (CNG).

Za dálnice se v Česku prostřednictvím časových kuponů platí od roku 1995, elektronické mýtné pro kamiony bylo spuštěno v roce 2007. Současných 1500 korun ročně platí motoristé od roku 2012. Stát loni za prodej kuponů získal více než pět miliard korun, zhruba stejně jako předloni.