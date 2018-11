Praha - Stát brzy vybere provozovatele sedmi dálkových linek na železnici. O linky, které dosud provozovaly České dráhy, se vedle státní firmy zajímají soukromí dopravci. Na dnešním Žofínském fóru věnovaném železniční dopravě to uvedl náměstek ministra dopravy Ladislav Němec. Podle něj by stát měl na nových smlouvách o dálkových linkách proti současnému provozu výrazně ušetřit.

Ministerstvo dopravy pro dálkové linky, které objednává v rámci zajišťování tzv. veřejné služby, využije možnosti přímého přidělení. EU tuto možnost umožňuje uzavírat do roku 2023, a to nejdéle na dobu deseti let. Po tomto termínu musí projít všechny železniční linky soutěží v rámci klasických výběrových řízení.

První takto přidělenou linkou byly dálkové spoje mezi Pardubicemi a Libercem. Zde uspěly České dráhy s nabídnutou cenou 97,95 korun za kilometr, což je o téměř 30 korun na kilometr méně než dosud. Podle dřívějšího vyjádření ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) tak stát na trati ušetří 30 milionů korun ročně. Smlouva by měla být uzavřena na dva roky. Tendru se zúčastnily ještě společnosti Arriva vlaky a Leo Express.

Ministerstvo bude o dálkových tratích, které si objednává, jednat jednotlivě. Podle Němce úřad vytvořil harmonogram pro jednotlivé linky, které bude postupně přidělovat. "Vytvořili jsme plán zadávání, abychom je nesoutěžili vše najednou. Bylo by to složité a nehospodárné," dodal.

Tuzemští dopravci v minulých měsících podali na provoz tratí nabídky, ministerstvo s nimi momentálně vede konzultace. Je to sedm tratí, u kterých ministerstvo stanovilo konečný termín pro odpovědi dopravců do konce listopadu. Jde o trasy z Prahy do Tanvaldu, Příbrami, Rakovníka, Luhačovic a Žiliny. Dále by se mělo rozhodnout o linkách Brno-Bohumín a Kolín-Nový Bor. Další trasy přijdou na řadu později.

Před každým uzavřením smlouvy o veřejných službách přímým zadáním musí ministerstvo porovnávat doručenou nabídku Českých drah a případné alternativní návrhy jiných dopravců. Pokud nedostane ministerstvo jiné nabídky, pak bude jednat o přímém zadání pouze s Českými drahami.

Vedle dálkových linek, které objednává stát, vedou železniční dopravci jednání o regionálních linkách s kraji. Dosavadní smlouvy krajů se státním dopravcem vyprší v příštím roce.