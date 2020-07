Stát chce do konce roku otevřít 63 km silnic a 48 km tratí

Ilustrační foto - U Velkého Beranova na Jihlavsku 6. dubna 2020 pokračuje stavba obchvatu za 800 milionů korun. Součástí nové silnice, která měří přes čtyři kilometry a měla by být hotová do konce tohoto roku, bude i několik mostů.

Ilustrační foto - U Velkého Beranova na Jihlavsku 6. dubna 2020 pokračuje stavba obchvatu za 800 milionů korun. Součástí nové silnice, která měří přes čtyři kilometry a měla by být hotová do konce tohoto roku, bude i několik mostů. ČTK/Plíhal Libor

Praha - Do konce letošního roku bude otevřeno 63,1 kilometrů nových či modernizovaných silnic a dálnic, na železnici pak dalších 48 kilometrů tratí. Dnes o tom informovalo ministerstvo dopravy. V příštím roce chce stát na silniční síti dokončit dalších 109,1 kilometru, z toho 46,5 kilometru nových dálnic, což je více než dvojnásobek než letos. Kompletně hotová by v příštím roce měla být i rekonstrukce D1.

"Pro řidiče budou do konce roku sloužit nově například dva úseky karlovarské D6, nový úsek dálnice D48 v Moravskoslezském kraji nebo tři úseky nové D1. Dokončený bude také zbývající část silnice I/16 Slaný - Velvary, která nahrazuje zatím nedokončený Pražský okruh," uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Aktuálně je ve výstavbě okolo 237 kilometrů silnic.

V příštím roce má Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v plánu otevřít 109,1 kilometrů dálnic a silnic prvních tříd, včetně dokončení rekonstrukce D1. Konkrétně je plánováno dokončení 41,5 kilometrů opravované D1, dále 46,5 kilometru nových dálnic a 21,1 kilometru obchvatů měst na silnicích prvních třídy. Otevřen bude například nový úsek dálnice D11 v úseku Hradec Králové - Jaroměř, obchvat Lubence na karlovarské D6 nebo obchvat Otrokovic na D55.

Na železnici se v současnosti modernizuje 187 kilometrů tratí a 142 přejezdů. Ve výstavbě je také 26 kilometrů nových tratí na čtvrtém tranzitním koridoru, které budou připraveny pro rychlost až 200 km/hod. Z těchto staveb by ještě letos mělo být zprovozněno 48 kilometrů, ostatní budou pokračovat v následujících letech. Z letos dokončených tratí jde například o železnice v Hustopečích u Brna, u Trutnova, dále opravený bude most na trati Liberec - Hrádek nad Nisou, v železničním koridoru z Děčína k hranicím s Německem, opravená bude také trať u Železného Brodu nebo České Lípy. Traťová rychlost na 160 km/h se pak zvýší v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou nebo na trati z Českého Těšína do Dětmarovic.

Další práce pokračují také na 63 výpravních železničních budovách. Během letošního roku by měly být otevřeny budovy či nová nástupiště například v Přerově, Frenštátu pod Radhoštěm, v Letohradu, Štemberku, Rumburku, Chebu, Bohušovicích nad Ohří, Kralupech nad Vltavou předměstí, Lysé nad Labem, Jaroměři nebo v Mikulášovicích.