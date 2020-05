Stát by podle Havlíčka mohl koupit až stoprocentní podíl ve Smartwings

Praha - Stát by mohl koupit až stoprocentní podíl v letecké společnosti Smartwings. České televizi (ČT) to řekl ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Rozhodnout se dle něj musí do konce června, projedná to vláda. Havlíček už minulý týden připustil, že by se stát o podporu Smartwings měl postarat, hovořil ale spíše o zárukách za úvěry či přímých úvěrech. Individuální bankovní záruku dnes také nevyloučil. Vstup do společnosti na úrovni stoprocentního podílu by musel být za částku blížící se nule, záchrana společnosti by nicméně stát vyšla na nízké miliardy korun, upřesnil pro ČTK Havlíček.

"Je to otázka investice, která se samozřejmě může navrátit. Protože logika je dát dneska zdroje a samozřejmě v určitě době ji prodat a lze na tom i vydělat," řekl Havlíček ČT. "Netvrdíme, že to tak bude, ale já hájím zájmy dopravy a průmyslu. Z tohoto úhlu pohledu se domnívám, že je potřeba takovéto společnosti, nejen takovéto, třeba i jiné, zachraňovat," dodal.

Havlíček dále pro ČT uvedl, že o vyšší míře pomoci Smartwings stát uvažuje proto, že společnost má strategický význam pro státní i další letiště. "Je strategická s ohledem na to, že to je klíčový dopravce našich obyvatel a firem. Je to firma, která zde zaměstnává několik tisíc lidí a váže na sebe stovky dalších servisních institucí v oblasti leteckého průmyslu," poznamenal ministr.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu v rozhovoru Blesku řekl, že možnou státní podporu pro Smartwings nechává na Havlíčkovi a ministryni financí Aleně Schillerové (za ANO). Osobně se však v záležitosti nechce angažovat, protože se zná s českými majiteli Smartwings. Smartwings Group patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost Citic Europe.

Skupina Smartwings, do níž patří dopravci Smartwings a České aerolinie (ČSA), loni na svých linkách přepravila 8,2 milionu cestujících. Letecké společnosti po celém světě odstavily nyní z provozu většinu letadel, aby jim rychle neubývala hotovost. Řada zemí totiž rozšířila omezení v letecké dopravě, aby zpomalila šíření epidemie onemocnění způsobeného koronavirem.

Pirátský poslanec Jan Lipavský už dříve zkritizoval možnost, že by stát koupil ČSA. Podnik podle Lipavského není strategický a kritický pro chod České republiky. Možnost koupě ČSA státem Lipavský označil za krajně nemravnou. Proti případné pomoci státu Smartwings Group se ve čtvrtek vymezila také zhruba 50 lidí protestující před ministerstvem financí.

Na smysluplnosti případné investice se již dříve oslovení analytici neshodli. Například analytik společnosti Cyrrus Petr Pelc jako přínosné hodnotil budoucí udržení dominantní české letecké společnosti a její budoucí působení v rámci přepravy a cestovního ruchu. Bez významného investora podle něj může aerolinkám reálně hrozit krach. Pokud se ovšem stát rozhodne ČSA finančně podpořit, je podle Pelce žádoucí aby dostal něco nazpět. To by mohl být právě majetkový podíl ve firmě.

Naopak podle analytika společnosti Natland Petra Bartoně odkoupení ČSA státem problémy nevyřeší. "Znárodnění", jak již dříve Bartoň návrh nazval, je podle něj vhodné pouze v případech, kdy má takto významný podnik problémy například v řízení firmy. ČSA však podle něj v současnosti doplácí na nízkou poptávku kvůli krizi.

Hlavní ekonom společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda v souvislosti s návrhem na odkup ČSA připomněl, že odkoupení národních leteckých dopravců zvažují i některé jiné státy. Podle Kovandy by však mělo jít o krajní řešení. "Státní vlastnictví firem je totiž často značně neefektivní," řekl již v polovině dubna ČTK. Podle něj může být i celospolečensky přínosnější ponechat firmu svému osudu. Vláda by měla dopravce zachraňovat v případě, že by v běžné tržní soutěži nepřežil, dodal.

Opozice nesouhlasí se vstupem do Smartwings, ČSSD chce informace

Neexistuje důvod, proč by se měl stát u letecké společnosti Smartwings angažovat víc než u jiných firem. Na twitteru to dnes uvedl šéf poslanců opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek. Zdůvodnění, že stát by měl do Smartwings vstoupit, protože jde o strategický podnik, je podle statutárního místopředsedy vládní ČSSD Romana Onderky PR zkratkou. Řekl to České televizi (ČT). Očekává, že hnutí ANO návrh zdůvodní na koaličním jednání.

Podle ministra Havlíčka má podnik strategický význam, s tím ale Onderka nesouhlasí. Firma má podle něj do strategického podniku hodně daleko. ČSSD podle něj bude chtít, aby hnutí ANO předložilo seznam takových podniků, pak se lze bavit o tom, jak v nich zachovat zaměstnanost. "Vstup do jakékoli firmy je až ta poslední záležitost, kterou by stát měl dělat. Měla by být promyšlená, projednaná a férová vůči všem strategickým firmám v České republice," řekl ČT Onderka.

"Neexistuje žádný důvod, proč by se stát měl angažovat víc než u jiných firem. Smartwings má k dispozici programy Antivirus, COVID a kapitál svých akcionářů, jako všichni ostatní. Nákup by byl drahý i zadarmo. Znamenal by přebrání miliardových závazků," napsal Kalousek.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) by podle jeho předsedy Tomia Okamury bylo ochotné o návrhu diskutovat, pokud by šlo o součást širší strategie na obnovení národního leteckého dopravce po vzoru nejvyspělejších zemí. "Nicméně pakliže se jedná o návrh ve smyslu, jak ho prezentoval ministr Havlíček, to znamená pomoc soukromému leteckému dopravci z důvodu krize způsobené koronavirem, tak si myslíme, že to není na pořadu dne. Protože prioritou musí být pomoc živnostníkům a malým českým podnikatelům," řekl ČTK Okamura.

S kapitálovým vstupem do Smartwings nesouhlasí ODS či Piráti. "Pro český stát je jednoznačně výhodnější usilovat pouze o ochrannou známku ČSA a s ní spojená práva na lety do Ruska. Nic víc," napsal na twitteru pirátský poslanec Jan Lipavský. "Naše agrosocialistická vláda si myslí, že covid-19 jí umožní realizovat jakoukoliv ekonomickou 'prasárničku' a natlačí nás do polostátní, korporativistické, administrativně řízené ekonomiky," uvedl na twitteru poslanec ODS Jan Skopeček.

Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa je vstup do společnosti jednou z možností, jak navrátit národního leteckého dopravce do rukou státu.

