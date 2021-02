Stát bude firmám a OSVČ kompenzovat plošné testování

Praha - Stát bude firmám i živnostníkům kompenzovat plošné testování, za test jim dá až 60 korun. Nárok na příspěvek bude na čtyři testy na zaměstnance nebo osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ) měsíčně. Testování bude hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Po středečním mimořádném jednání vlády to v tiskové zprávě uvedl úřad vlády. O schválení testování na twitteru informoval i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Podle tiskové zprávy úřadu vlády bude o termínu spuštění projektu teprve rozhodnuto, firmy ale budou moct od 1. března začít testy nakupovat. Havlíček původně uvedl, že od 1. března začne už kompenzace.

Stát přispěje na jeden test maximálně 60 korun, testování bude částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. "Provádění samotestů budou zdravotní pojišťovny hradit ze svých fondů prevence, který je určen právě k úhradě zdravotních služeb, u nichž je prokazatelný preventivní, diagnostický nebo léčebný efekt a které jsou poskytovány pojištěncům v souvislosti s jejich existujícím nebo hrozícím onemocněním," uvedl úřad. Ministerstvo připraví novelu zákona, které upravují vytváření fondů prevence zdravotních pojišťoven, aby byly zajištěny dostatečné peníze na příspěvek firmám.

Úřad vlády zároveň upozornil na to, že zaměstnanci mohou i nadále podstupovat pravidelné antigenní testování, které je hrazené ze zdravotního pojištění.

Ministr Havlíček podle Svazu průmyslu a dopravy ČR na dnešním jednání tripartity oznámil, že kabinet schválil 11 produktů pro dobrovolné samotestování ve firmách. Podniky si je budou moci zakoupit od certifikovaných výrobců. Ministerstvo zdravotnictví dnes zveřejnilo seznamudělených výjimek pro antigenní testy, které lze používat k samotestování. Kromě firem by je mohly používat také školy.

Havlíček už dříve řekl, že cena testu se pohybuje od 60 do 150 korun, v extrémech do 200 korun. Zaměstnavatelé budou mít povinnost všechny pozitivně testované pracovníky hlásit hygienickým stanicím.

Příspěvek na test chtěl Havlíček původně udělovat formou úlev ze zdravotního pojištění, podle vládních materiálů, které má ČTK k dispozici počítal s odpočtem na jeden test 80 korun. Měsíční náklady by tak činily asi 600 milionů korun. Odhaduje, že by se testování mohlo týkat asi 1,88 milionu lidí, měsíčně by tak mohlo být provedeno asi 7,5 milionu testů. Podle zdravotních pojišťoven by měli zaměstnance ve firmách testovat závodní a praktičtí lékaři nebo stávající odběrová centra. Samotesty by pak umožnily jen jako doplněk.

Pro masivní testování ve firmách se vyslovuje opozice, požadují ho například Piráti a Starostové a nezávislí. Opatření by podle nich mohlo být jedním z řešení nelepšící se pandemické situace. Posílení testování opakovaně požadovali také zaměstnavatelé.