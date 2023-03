Starosta Hřenska chce, aby se silnice na Mezní Louku otevřela co nejdřív

Hřensko (Děčínsko) - Starosta obce Hřensko na Děčínsku Zdeněk Pánek bude usilovat o to, aby se silnice na Mezní Louku otevřela co nejdřív. Řekl to dnes ČTK. Komunikace je zavřená kvůli uvolněným skalním blokům, na jejichž odstranění od pondělí pracuje specializovaná firma. Má v plánu práce stihnout za dva týdny. Ústecký hejtman Jan Schiller (ANO) ale po středečním zasedání krizového štábu řekl, že silnice bude zavřená celý měsíc. Uvolněných balvanů si všimli těžaři, kteří na vrcholu skály káceli stromy poškozené loňským požárem.

"My budeme tlačit na to, aby to bylo záhy poté, co nebezpečí pomine, aby se úsek otevřel," řekl Pánek, podle kterého musí hasiči zajistit ještě před začátkem turistické sezony úpravu parkovišť. "Po zimě je nutné to tam vyčistit od stromů a podobně, ale nechci je samozřejmě vystavovat nebezpečí," podotkl starosta. Sezona má začít 1. dubna, Edmundova soutěska i Gabrielina stezka budou zavřené. Návštěvníci mohou navštívit v oblasti Hřenska Divokou soutěsku a Pravčickou bránu, která je nyní přístupná ze směru od osad Mezná a Mezní Louka.

Hřensko se chce spojit se správou parku kvůli dronu, který si obec zakoupila k vyhledávání případných ohnisek požáru. Nad parkem je používání dronů zakázáno, proto bude nutné o způsobu užití nového přístroje se správou jednat, řekl Pánek. Hasiči chtějí ještě letos rozmístit v národním parku nádrže s vodou na hašení.

Práce se podle geologa Jakuba Šafránka ze správy národního parku České Švýcarsko zatím vyvíjejí podle plánu. Řekl to dnes ČTK poté, co se byl na místě podívat. "Myslím si, že termín, který je ve smlouvě, což je konec března, bude dodržen," uvedl. "Musím říct, že jsme zareagovali velmi pružně," doplnil Šafránek. Otázkou podle něj zůstává, kdo bude sanaci za 1,4 milionu korun hradit. Zatím práce zaplatí správa parku, podle zákona má zásah zaplatit vlastník ohroženého pozemku, to je Ústecký kraj a obec Hřensko.

V národním parku je několik svahů, které byly stejně jako skalní útvar nad silnicí ve Hřensku ovlivněny požárem. Po ukončení sanace nebude nutné skalní objekt ve Hřensku nadále sledovat, což se nedá říct o dalších svazích. "Všechny svahy zasažené požárem se vyvíjí velice dynamicky, takže svahy budou v brzkých dnech znovu zrevidovány," dodal Šafránek.

Hořet začalo v národním parku loni 24. července. Požár se rozšířil na 1060 hektarů a na jeho uhašení se podílelo 6000 hasičů. Policie požár vyšetřuje jako obecné ohrožení. Obyvatelé několika obcí se museli evakuovat, v osadě Mezná shořely tři domy.