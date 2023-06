Stanjura je podle Lukla ochotný upravit rozdělení daně z nemovitosti

Praha - Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) je ochotný při jednání ve Sněmovně upravit balíček ke konsolidaci veřejných financí tak, aby daň z nemovitosti zůstala výhradním příjmem obcí. Částku, kterou chtěl stát získat podílem na této dani, by získal úpravou rozpočtového určení daní. Po jednání se Stanjurou to dnes novinářům řekl předseda Svazu měst a obcí (SMO) František Lukl. Se změnou balíčku kvůli rozdělení daně z hazardu, kterou samosprávy žádají, ministr financí nesouhlasí, dodal.

O konsolidačním balíčku bude ve středu jednat vláda, na schůzi kabinetu se ale podoba úsporných opatření měnit nebude, řekl Lukl. Ministr financí je podle něj ochotný diskutovat o úpravách až při parlamentním projednávání. Sněmovna by se měla začít zabývat konsolidačním balíčkem na červencové schůzi, úpravy jsou možné ve druhém čtení.

Lukl řekl, že samosprávy rozumí potřebě konsolidovat státní rozpočet. Podle něj ale není vhodné měnit určení daně z nemovitosti, která dosud byla výhradním výnosem obcí. Podle konsolidačního balíčku by se k ní měl přidat státní koeficient, dodatečný výnos by měl jít do rozpočtu.

Samosprávy jsou podle Lukla připravené jednat o změně rozpočtového určení daní z příjmu fyzických a právnických osob, aby částku odpovídající dodatečnému výnosu daně z nemovitosti získal stát z těchto prostředků a daň z nemovitosti zůstala výhradním příjmem obcí. Podle něj je to otázka zhruba deseti miliard korun. Rozpočtové určení daní by se mělo měnit v každém případě, protože podle balíčku vzroste daň z příjmu právnických osob z 19 na 21 procent a celý dodatečný výnos má jít do státního rozpočtu.

Stanjura naopak podle Lukla nepodpořil žádost samospráv, aby část výnosu ze zdanění on-line hazardu zůstala obcím. Ministr stojí za návrhem, aby se celý tento výnos stal příjmem státního rozpočtu. Lukl varoval, že pokud se obce budou potýkat s výpadkem příjmu z tohoto zdanění hazardu, mohou být motivovány k povolování kamenných heren, jejichž zdanění stále částečně půjde do jejich rozpočtu. Podle Lukla by to mohlo vést k prohloubení některých negativních sociálních jevů.