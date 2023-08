STAN povedou do eurovoleb ekonomka Nerudová a exposlanec Farský

Praha - Hnutí Starostové a nezávislí povedou do evropských voleb v příštím roce ekonomka a bývalá prezidentská kandidátka Danuše Nerudová spolu s někdejším poslancem hnutí Janem Farským. Jejich nominaci podle očekávání schválil celostátní výbor STAN. Po jeho jednání to novinářům oznámil předseda hnutí Vít Rakušan. Kompletní kandidátku, na niž pozve další liberální proevropské osobnosti, chce hnutí podle Farského představit v lednu příštího roku, kdy také určí, kdo bude na kandidátce na prvním místě.

"Chceme představit v čele s Danuší Nerudovou a Janem Farským kandidátku, která bude rozumně proevropská, bude liberální, která ve své programové nabídce bude konstruktivní," uvedl Rakušan. Chce se odlišit od oportunismu, alibismu a čecháčkovského přístupu k evropské politice ve stylu "dej mi moje dotace a nech si svoje ideje".

Hnutí se samostatnou kandidátkou Starostové a osobnosti pro Evropu by chtělo obsadit alespoň tři křesla, která v minulých eurovolbách získalo v rámci společné kandidátky s TOP 09. "Tři mandáty bychom měli naplnit určitě, za čtyři budu moc rád," uvedl Farský. Náklady na kampaň odhadl stejné jako při minulých eurovolbách, tedy kolem 15 milionů korun.

Bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Nerudová, které letos v prezidentských volbách dalo hlas na tři čtvrtě milionu lidí, povede kandidátku za osobnosti pro Evropu, bývalý místopředseda hnutí Farský za Starosty. "To, kdo z nás bude jednička, bude až v době, kdy schválíme kandidátku," uvedl Farský. V evropských volbách se chce STAN prosadit jako liberální uskupení, které prosazuje proevropskou racionální politiku v bezpečnosti, strategické soběstačnosti, ochraně klimatu, přijetí eura a spolupráci regionů.

Nerudová zdůraznila, že je třeba ovlivňovat unijní politiku a to, kdo bude v unijních institucích, aby nebyly odkladištěm. "Měli bychom do Evropského parlamentu posílat lídry, kteří budou schopni ovlivňovat dění v Evropské unii," řekla. Součástí programu STAN by měla být podle Nerudové snaha změnit vnímání EU v ČR, zaměřit se chce na mladou generaci. STAN si uvědomuje, že EU není bez chyb, nabízí vizi změny, protože "nechce být v roli nějakého neposlušného dítěte v koutě, které dupe nožičkou a říká, že se mu to nelíbí".

Předmětem jednání STAN zatím podle Farského nebylo to, koho bude hnutí nominovat na eurokomisaře. Aktuální je vyjednat pro Česko co nejlepší portfolio, obsazování Evropské komise, jejíž současný mandát potrvá do konce října příštího roku, nastane až po červnových evropských volbách, uvedl Farský. Europoslanci STAN podle něj možná nezůstanou ve frakci Evropské lidové strany (EPP) kvůli jejímu konzervativnímu přístupu, bližší by hnutí mohla být liberální frakce Obnova Evropy (Renew Europe), pokud v ní nebude ANO.

STAN v minulých evropských volbách v roce 2019 obsadil jedno ze tří křesel, které získal s TOP 09. Jeho jediný europoslanec Stanislav Polčák se loni v červnu vzdal funkcí v hnutí kvůli stykům s podnikatelem obviněným v pražské kauze Dozimetr, letos v březnu členství v hnutí obnovil. Podle Nerudové hnutí přijalo opatření, aby se podobný exces už neopakoval, a Polčák nebude usilovat o znovuzvolení. "Byla jsem ujištěna, že pan europoslanec Polčák nebude již kandidovat," uvedla.

STAN je prvním parlamentním hnutím, které určilo své lídry pro evropské volby. Koaliční Piráti budou o pozici lídra kandidátky hlasovat v polovině září, o první místo se ucházejí europoslanci Marcel Kolaja, Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa, exposlanec Mikuláš Ferjenčík a neurochirurg Albert Štěrba. ODS, KDU-ČSL a TOP 09 zatím řeší, zda budou kandidovat společně v rámci uskupení Spolu. Občanští demokraté nicméně v létě na billboardech představili své europoslance Alexandra Vondru a Veroniku Vrecionovou s heslem Pro Evropu bez nesmyslů.

Předsednictvo opozičního hnutí ANO bude o krajských nominacích na kandidátku pro evropské volby jednat v příštích týdnech, podle prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka je jich necelých 30. Hnutí SPD se nedávno dohodlo na spolupráci v evropských volbách s Trikolorou, spojení má zabránit propadávání hlasů.