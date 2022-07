STAN je strana organizovaného zločinu, řekl ve Sněmovně Babiš

Praha - Vládní hnutí STAN je strana organizovaného zločinu, korupci má v genech, prohlásil dnes ve Sněmovně předseda opozičního ANO a bývalý premiér Andrej Babiš. Podle lídra opozičního hnutí SPD Tomia Okamury se v pražské korupční kauze Dozimetr kolem někdejšího primátorova náměstka za STAN Petra Hlubučka nejedná o pochybení jednotlivce, ale o mocenské centrum, které obchodovalo s veřejnými zakázkami.

"Podle mého názoru STAN je skutečně strana organizovaného zločinu... Starostové a nezávislí mají korupci v genech," řekl Babiš s poukazem na některé případy hnutí z posledních měsíců. Předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan se podle Babiše tváří jako "pan čistý", ale je podle něho ze stejného těsta jako Hlubuček a další politici hnutí, o nichž se v souvislosti s různými kauzami mluvilo. "STAN je mafie, která byla tak založená, je to projekt pana Redla," prohlásil Babiš. Podnikatel Michal Redl patří k obviněným v kauze Dozimetr.

Okamura zopakoval, že hnutí SPD žádá demisi celé vlády premiéra Petra Fialy (ODS). "Chapadlo té chobotnice je prorostlé skrz většinu vládních stran," řekl. Někdejší ministr školství STAN Petr Gazdík, který na funkci rezignoval kvůli kontaktům s Redlem, by se měl vzdát podle Okamury poslaneckého mandátu a Jiří Pospíšil z TOP 09 zase mandátu europoslance, když jeho poradce Jiří Fremr byl v kontaktu se stíhanými Hlubučkem a Redlem.

Okamura se opřel i do pirátského pražského primátora Zdeňka Hřiba, jenž je podle něho spoluviníkem škod, a do premiéra Fialy, který nedávno po koaličním jednání uvedl, že není důvod k rekonstrukci vlády. "ODS, KDU-ČSL, Piráti a TOP 09 otevřeně kryjí organizovaný zločin a korupci hnutí STAN a nepokládají korupční jednání za překážku účasti ve vládě," prohlásil lídr SPD.

Babiš a Okamura vystoupili jako řečníci s přednostním právem v jednání o návrhu programu mimořádné schůze dolní komory ke kauze Dozimetr svolané z podnětu opozičních poslanců. Sněmovna koaliční většinou zřejmě návrh programu zamítne a schůze s názvem "Organizovaný zločin hnutí STAN" se neuskuteční.

Rakušan: Kritika STAN kvůli kauze Dozimetr je demagogie a propaganda

Za demagogii a propagandu dnes vicepremiér a předseda STAN Rakušan označil tvrzení, že vede hnutí organizovaného zločinu. Odstoupit z funkce ministra vnitra odmítl. Mezi důvody uvedl to, že policie vyšetřuje pražskou korupční kauzu Dozimetr kolem někdejšího primátorova náměstka za STAN Petra Hlubučka bez jakéhokoli politického tlaku.

"Ani stokrát opakovaná lež se nestane pravdou. Jsme svědky nejbrutálnější demagogie a propagandy," prohlásil Rakušan ve Sněmovně. Reagoval tak mimo jiné na tvrzení předsedy ANO Andreje Babiše, že "STAN je skutečně strana organizovaného zločinu" a že "Starostové a nezávislí mají korupci v genech". Rakušan se pozastavil nad tím, že Babiš, který navzdory obvinění z dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo prohlašoval, že nikdy neodstoupí, nyní diktuje, kdo má odstoupit z vlády. Na to poukázal i místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL).

Předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová doporučila Babišovi, aby si nejen zametl před vlastním prahem s ohledem na své podnikatelské kontakty. "Možná si raději vypláchněte ústa dezinfekcí," uvedla šéfka Sněmovny.

Babiš se podle Rakušana pokouší lidem namluvit, že STAN je fatálním problémem země, podobně jako ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že viníkem ruské agrese je Ukrajina.

O tom, kdo je vinný a nevinný, nerozhoduje podle ministra vnitra v demokratickém státě propaganda, ale soud. Policie pracuje bez politické objednávky a bez politického tlaku a nejlepším důkazem je to, že zasahovala v hnutí STAN. "Nebudu odstupovat z ministerstva vnitra, já vám tuhle radost neudělám," zdůraznil Rakušan.

Místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová (ANO) zpochybnila Rakušanovo tvrzení, že vyšetřování kauzy není pod politickým tlakem. Zdůvodnila to výrokem bývalého policejního prezidenta Jana Švejdara, který uvedl, že by neuměl pracovat s někým, kdo si jeho práce neváží a kdo mu lže.

STAN podle Rakušana z kauzy vyvozuje na rozdíl od ANO personální i věcnou odpovědnost. Uvědomuje si, že STAN zklamalo důvěru veřejnosti. Udělá maximum pro to, aby se něco takového neopakovalo, ne však demagogií a marketingem. Rakušan také odmítl Babišovo tvrzení, že ANO nevyhrálo loňské sněmovní volby kvůli kritice ve veřejnoprávních médiích. "Vy jste si prohráli volby tím, jak jste se chovali a co jste dělali," dodal Rakušan. Podle něj je ANO skupinou, která prorostla státní správou jako rakovina.

Místopředsedkyně STAN a Sněmovny Věra Kovářová označila za nepřijatelnou snahu opozice posuzovat kauzu principem kolektivní viny, což je manipulativní metoda používaná za válek a genocid. "Dostáváme se ve snaze potupit politického protivníka do 50. let minulého století," uvedla. Opozice podle Kovářové používá místo faktů spekulace a manipulace. S tímto přístupem by pak bylo možné tvrdit, že všichni poslanci zneužívají dotace, protože jeden z nich je kvůli tomu obžalován, dodala Kovářová.

Místopředseda ANO a Sněmovny Karel Havlíček označil neochotu koalice projednávat kauzu ve Sněmovně za "opovrhování veřejností" a "znak přezíravosti a neskutečné arogance". Podle Havlíčka není kauza lokálním problémem Prahy, ale problémem vlády, neboť se netýká jen politiků STAN, ale i TOP 09 a Pirátů. "Piráti rozhodně nejsou Rychlé šípy, je to Bratrstvo kočičí pracky," uvedl Havlíček.

Předseda klubu SPD Radim Fiala obvinil STAN, že nemá řešení, neodpovídá na otázky a jen útočí na opozici podle zásady, že nejlepší obranou je útok.

Schillerová: ANO nesbírá podpisy pro hlasování o nedůvěře vládě

Opoziční hnutí ANO nesbírá podpisy pro mimořádnou schůzi Sněmovny, na níž by se hlasovalo o vyslovení nedůvěry vládě. Důvody pro takový krok by sice byly namístě, ale hnutí ANO cítí odpovědnost za to, jak bude vypadat ve světě české předsednictví v Radě EU. V projevu během dnešního mimořádného jednání Sněmovny ke kauze hnutí STAN to řekla předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová. Připomněla pád někdejší vlády Mirka Topolánka (ODS) během předchozího předsednictví v roce 2009 a nazvala ho ostudou. Hnutí SPD žádá demisi celé vlády.

Návrh na vyslovení nedůvěry vládě může podat písemně nejméně 50 poslanců. Poslanecký klub ANO má 72 poslanců. O takovém návrhu se jedná na schůzi, o jejímž programu se nehlasuje.

Schillerová však zdůraznila, že ANO nedá vládě bianco šek na půl roku bezstarostného vládnutí. Poznamenala, že vedle předsednictví je třeba také pomáhat občanům. Premiér Petr Fiala (ODS) se podle ní snaží skandálem promlčet. Pokud by se situace stupňovala a premiér by se dál tvářil, že je vše v pořádku, muselo by ANO zvážit další kroky.

Vyzvala koalici, aby se k situaci postavila čelem a podpořila program schůze, aby mohli promluvit i řadoví poslanci bez přednostního práva. Dokud Sněmovna neschválí program mimořádné schůze, mohou promluvit jen řečníci s přednostním právem. Očekává se, že koaliční většina program této mimořádné schůze zamítne.