Praha - Hnutí STAN chce navrhnout novelu ústavy, která by dala Ústavnímu soudu možnost závazně vykládat sporné ústavní normy. Zástupci hnutí to uvedli na dnešní tiskové konferenci poté, co Sněmovna odmítla senátní návrh žaloby na prezidenta Miloše Zemana pro hrubé porušení ústavy. Podle STAN by změna ústavy do budoucna předešla dalším ústavním žalobám a ústavním stížnostem. Piráti, kteří rovněž hlasovali pro žalobu, hodlají pokračovat v odborné debatě o odpovědnosti prezidenta. TOP 09 pokládá za nejhorší, že ohledně pravomocí hlavy státu přetrvává možnost dalších spekulací.

Senátoři Zemanovi v žalobě vyčítali osm případů jednání, mimo jiné nečinnost při jmenování či odvolání členů vlády nebo vystupování v rozporu s oficiální českou zahraniční politikou. Návrh nepodpořili poslanci vládních ANO a ČSSD spolu se zástupci KSČM a SPD, kteří mají společně ve Sněmovně pohodlnou většinu. Souhlas s žalobou vyslovilo jen 58 ze 130 poslanců, potřeba bylo 120 hlasů.

Video: STAN chce, aby Ústavní soud mohl závazně vykládat ústavní normy

26.09.2019, 21:00, autor: ČTK/Hynek Beran, zdroj: ČTK

"Tento spor není prvním sporem o výklad ústavních norem," řekl k tomu senátor STAN a právník Zdeněk Hraba. Hnutí proto chce, aby ústavní činitelé mohli v případě sporných otázek požádat o závazný výklad Ústavní soud. Návrh na výklad ústavní normy by mohl podat prezident, vláda i každá z komor Parlamentu. Hraba připomněl, že federální Ústavní soud měl pravomoc závazného výkladu ústavních norem do roku 1992, a to na návrh Federálního shromáždění ČSFR.

Sporných otázek, které se týkají ústavy, je podle senátora celá řada - například možnosti působení vlády v demisi nebo to, zda demise podaná premiérem znamená demisi celé vlády. Novela by podle STAN přinesla možnost jasně a poměrně rychle definovat, co je, a co není v souladu s ústavním pořádkem.

"Záleží nám na tom, abychom se neposouvali z prostředí parlamentní demokracie, které je garantováno ústavou. Jde nám o to, aby pro budoucnost byla vytvořena taková pravidla, podle kterých bude možné dohlížet na to, aby všichni hráči na politickém poli dodržovali a respektovali ústavu," doplnil k tomu předseda hnutí Vít Rakušan. Šéf poslaneckého klubu STAN Jan Farský dodal, že parlamentní demokracie při dnešním hlasování prohrála. "Někteří poslanci se rozhodli stát ústavními soudci a rozhodovat o tom, kde jsou hranice dodržování a porušování ústavy," řekl.

"Měli jsme možnost objasnit a pro budoucnost vyjasnit situaci kolem pravomocí prezidenta, bohužel se tato šance zmeškala. Největším nebezpečím pro ústavní pořádek je zaprvé to, když o něj někdo nedbá, a zadruhé, když je nejasný. Obojí se děje. Ústava se toho času považuje za gumičku, která se dá různě natahovat," komentoval výsledek hlasování čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. "Přetrvává možnost dalších spekulací, to je na současném stavu nejhorší možné," podotkla místopředsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová.

"Považujeme za důležité, že ten druhý hlas, ta alternativa zazněla. Strany, které hlasovaly pro souhlas s žalobou, reprezentují nějaké dva miliony občanů. Je to silná, relevantní skupina lidí, kteří nejsou spokojeni s tím, jakým způsobem prezident Miloš Zeman vykonává svůj mandát," uzavřel předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Zeman už dříve označil návrh žaloby za ústavní negramotnost. Ohradil se proti nařčení, že by jeho kroky byly v rozporu s ústavou.