STAN bude dnes hlasovat o koaliční smlouvě s Piráty

Ilustrační foto - Zleva první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová, předseda poslaneckého klubu strany Jakub Michálek, předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan, předseda Pirátů Ivan Bartoš a místopředsedové hnutí STAN Petr Gazdík a Jan Farský vystoupili 7. prosince 2020 v Praze na tiskové konferenci k vývoji jednání o společném postupu do sněmovních voleb 2021. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) dnes rozhodne, zda bude v letošních sněmovních volbách kandidovat společně s Piráty. Celostátní výbor STAN bude hlasovat o koaliční smlouvě, na které se uskupení dohodla před Vánoci. Piráti o případné spolupráci se Starosty rozhodnou v sobotu na celostátním fóru, které se s ohledem na epidemickou situaci uskuteční on-line.

Koaliční smlouvu vypracovali Piráti a STAN koncem loňského roku, obsahuje mimo jiné 113 bodů k programovým východiskům. Hnutí STAN má podle ní obsadit první pozici kandidátky ve čtyřech krajích, celostátním lídrem uskupení má být předseda Pirátů Ivan Bartoš. Mezi programové priority patří například nízké daně, dostupná zdravotní péče v regionech, ochrana klimatu, inovace či transparentní vládnutí.

Opoziční strany se podle zkušeností z předchozích voleb snaží sjednocovat, aby předešly tříštění hlasů a zvýšily své šance na větší počet získaných mandátů. Vedle Pirátů a STAN pracují na koaličním projektu i ODS, lidovci a TOP 09. Strany nedávno představily volební slogan "Jdeme do toho spolu" a oznámily, že chtějí vypracovat koaliční smlouvu do konce ledna a program do konce února.