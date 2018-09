Stěbořice (Opavsko) - Bílá barva na asfaltové silnici nemusí vždy znamenat dopravní značení. Zvlášť to platí ve Stěbořicích na Opavsku. Tam mladí muži na komunikaci odnepaměti malují bílou barvou před domy své vyvolené velká srdce. Jako projev lásky i symbol blížícího se sňatku.

"Už si ani nepamatuji, kdy tradice malovat srdce bílou barvou na silnici vznikla. Prostě to tak bylo vždy," řekl ČTK starosta Roman Falhar (nestraník). Podle něj se podobné zvyky dodržují i v některých okolních obcích. Ve Stěbořicích je ale tradice nejviditelnější. Srdce se totiž malují na hlavní tah, po kterém jezdí návštěvníci do nedaleké botanické zahrady, zatopeného lomu ve Svobodných Heřmanicích či k přehradě Slezská Harta.

Do obřího srdce se píší jména budoucích novomanželů a někdy i datum jejich svatby. Maluje se ale jen nevěstám pocházejícím ze Stěbořic. Pokud z obce pochází ženich, srdce se nemaluje. "Když je svatba v sobotu, v pátek se vždy u domu nevěsty staví brána. To se ozdobí vchod do jejího rodného domu. Právě při této příležitosti pak ženich na silnici nakreslí srdce a vepíše do ně své jméno a jméno nevěsty.

Komunikaci nyní zdobí hned několik srdcí. Některá jsou už méně čitelná, jak po nich jezdí auta. Poslední přibylo koncem srpna. "Tradici dodržují téměř všechny páry, kde je nevěsta od nás. Odhaduji to tak na 80 procent," doplnil Falhar.