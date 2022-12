Správa parku Č. Švýcarsko připraví plán zpřístupnění cest zavřených po požáru

Ilustrační foto - Strážce hlídá vstup do Dlouhého dolu v národním parku Českém Švýcarsku, kde pokračuje odklízení následků ničivého požáru, 22. listopadu 2022, Hřensko, Děčínsko.

Krásná Lípa (Děčínsko) - Správa národního parku České Švýcarsko připraví do konce letošního roku harmonogram prací na postupném zpřístupnění cest zavřených pro turisty po letním rozsáhlém požáru. Ministerstvo pro životní prostředí se bude snažit zrychlit práce na geologickém průzkumu území, které oheň zasáhl. Novinářům to po setkání se starosty obcí v Českém Švýcarsku a novým ředitelem správy parku Petrem Křížem řekl ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Na dnešní schůzku přizval kandidáta na nového ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL).

Dvouhodinová debata se podle Jurečky týkala toho, jaké kroky očekávají starostové od nového ředitele správy parku. Kříž nahradil Pavla Bendu, kterého odvolala bývalá šéfka resortu Anna Hubáčková (KDU-ČSL) mimo jiné s odůvodněním, že dost nekomunikoval s obcemi a nezvládl krizové řízení při požáru, který zasáhl přes 1000 hektarů území.

Klíčovou oblastí je podle vicepremiéra dopracování aktualizace zásad péče o chráněné území s důrazem na zapracování plánu požární ochrany. Aktualizace by mohla být hotova do poloviny příštího roku. V nejbližší době je podle Jurečky nutné vypracovat harmonogram postupného otvírání stezek v požárem zasažených oblastech národního parku. "Za MŽP vidím důležitý úkol, a to zrychlit kroky na geologickém průzkumu a pak začít sanační práce," uvedl Jurečka. Vstup na Pravčickou bránu se otevřel turistům na začátku října, zavřené zůstaly po požáru soutěsky v Hřensku.

Dořešené nejsou podle Jurečky náhrady škod po požáru a například kompenzace podnikatelům, kteří ubytovávali po dobu požáru hasiče. Uhasit požár se podařilo v národním parku po 20 dnech, dobrovolní hasiči byli následně v parku několik týdnů. Na likvidaci požáru se podílelo 6000 hasičů. Jurečka chce probrat s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) obnovu hasičské techniky.

Setkání v Krásné Lípě se zúčastnili i zástupci Ústeckého kraje, který pomoc podnikatelům nabídl ve formě ubytovacích voucherů. Uvolnil na ně z rozpočtu pět milionů, stejnou částku přislíbilo ministerstvo pro místní rozvoj. I toto téma chce Jurečka na vládě řešit.

Starostové ohodnotili setkání jako konstruktivní. "Končilo se tím, že pan ministr zadával konkrétní úkoly, za nás tedy spokojenost," uvedl starosta Krásné Lípy Jan Kolář (Sdružení 2022). Základním požadavkem starostů je nastavení pravidelné komunikace s ředitelem správy národního parku. "Nejdůležitějším tématem je přitom pro nás bezpečnost. Ten požár byl varovný a víme, že na většině území je dobrá živná půda pro podobný požár. Tady na východní straně parku by se přitom hasil hůře, protože tu nemáme žádné velké vodní plochy a nemáme tu Labe," uvedl Kolář. Vedle systému protipožárního opatření je pro starosty důležitá podle Koláře průchodnost parku, otevření cest, které jsou zavřeny mimo jiné kvůli kůrovcové kalamitě.

Náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj) vnímá dnešní setkání jako dobrý začátek možných řešení následků požáru, který se dotkl významně podnikatelů v cestovním ruchu. Ministrů se během požáru a krátce po něm vystřídalo v Českém Švýcarsku několik, řada z nich přislíbila pomoc. "Myslím, že ve vládě měli svázané ruce s předsednictvím (EU), žádný ministr se slibů nezřekl, ale asi nezbyl čas na řešení právě kvůli předsednictví," uvedl Řehák, který požádal Jurečku o urychlené poskytnutí přislíbené částky na vouchery. Hrozí totiž, že pětimilionová částka od kraje bude do konce roku vyčerpána.

U diskuse byl přítomen Petr Hladík, lidovecký kandidát na šéfa resortu. "Vzal jsem ho sem záměrně, aby nebylo nutné tuto debatu v lednu opakovat s novým ministrem," řekl Jurečka novinářům. "Aby byl u dohody o dalších krocích, aby byla zajištěna kontinuita. Vnímám, že tady byly v době požáru nějaké přísliby, ale nepodařilo se je naplnit," dodal s tím, že předpokládá, že Hladík bude v lednu jmenován novým ministrem. Jmenování bývalého náměstka brněnské primátorky ministrem zkomplikovala kriminální kauza přidělování městských bytů v Brně.