Spotřebitelské ceny v Británii byly v únoru na novém 30letém maximu

Ilustrační foto - Londýn, Bank of England ČTK/AP/Frank Augstein

Londýn - Spotřebitelské ceny v Británii v únoru podle očekávání dosáhly nového 30letého maxima. Míra Inflace vystoupila na 6,2 z únorových 5,5 procenta. Dnes to uvedl britský statistický úřad (ONS). Zvýšil se tak tlak na centrální banku a na vládu, aby ochránili spotřebitele před dopady vyšších cen na jejich životní úroveň.

Analytici v anketě agentury Reuters většinou očekávali, že se míra inflace vyšplhá na 5,9 procenta. Jen tři z 39 oslovených analytiků odhadovali, že číslo bude takto vysoké.

Podle ONS k růstu inflace minulý měsíc přispěly především účty za energie pro domácnosti a benzin. Meziměsíčně spotřebitelské ceny vzrostly o 0,8 procenta, což je největší únorový růst od roku 2009.

Inflace tak vzrostla z pouhých 0,4 procenta, kde byla před rokem, kdy byla ekonomika téměř zastavená kvůli pandemii koronaviru. Prognozy inflace překonala v osmi z posledních deseti měsíců.

Britská centrální banka minulý týden, kdy zvýšila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 0,75 procenta, uvedla, že inflace by v čase od dubna do června mohla vrcholit nad osmi procenty. To je více než čtyřnásobek jejího inflačního cíle.

Ministr financí Rishi Sunak má dnes oznámit další opatření, která pomohou snížit Britům životní náklady. Na pomoc s účty za elektřinu a zemní plyn už vláda schválila kroky za 21 miliard liber (asi 623 miliard Kč).