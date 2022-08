Špotáková nad budoucností váhá, diskařská vrstevnice ji láká na OH

Mnichov - Pokud by bylo dnešní finále mistrovství Evropy poslední velkou akcí oštěpařky Barbory Špotákové, bylo by to symbolické loučení s výměnou generací. Česká veteránka je ale na rozpacích, trénovat ji baví a slyší hlasy, ať si ještě kariéru prodlouží. Její francouzská vrstevnice diskařka Melina Robertová-Michovová ji dokonce lákala, aby vydržela až do olympijských her 2024 v Paříži.

Dál než Špotáková na evropském šampionátu hodily jen devatenáctiletá Řekyně Elína Tzéngkoová a ještě o rok mladší Srbka Adriana Vilagošová. Když Špotáková před dvaceti lety poprvé právě v Mnichově závodila jako oštěpařka na vrcholné akci, ani jedna z nich ještě nebyla na světě. Světová rekordmanka se těšila na návrat do bavorské metropole, která pro ni má mimořádný význam. A nakonec vyválčila bronz. "Je symbolické i to, že medaile mají dvě osmnáctileté holky a čtyřicetiletá bába. Myslím, že se generace mění a větší symbolika tu být nemůže," přemítala.

Nemá ale ještě naplánované, jak to bude s její kariérou dál. "Je vidět, že je to těžší a těžší. Každý to vidí. A já nechci úplně...Na téhle úrovni už to nepůjde. Furt mě hrozně baví trénovat, ale ta kvalita je těžká," uvedla.

Její mladší reprezentační kolegyně Nikol Tabačková by Špotákové rozhodně poradila pokračovat. "Je super, že nás je víc. A pokud bude zdravá a bude mít furt síly, tak si nás pořád maže na chleba, což mě trochu štve. Je to takové blbé, ale jednou bych ji chtěla porazit, i když už to nebude ono. Protože Bára má pořád neskutečný osobák, je to světová rekordmanka. V jejích nejlepších letech bych se jí asi nevyrovnala, ale zatím je ta možnost a určitě se takový skalp hodí. Doufám, že Bára bude závodit co nejdéle, aby nás furt bylo hodně," řekla čtyřiadvacetiletá oštěpařka.

Podobné rady slýchá Špotáková i odjinud. "I Michon mi radila, ať vydržím do Paříže. Ročník 1979, máme společnou fotku. Byla osmá na disku a ta do Paříže jede. Říká: 'Vždyť jsou to jenom dva roky.' Ale disk, asi jak je rotační, není asi takovej průšvih," vyprávěla Špotáková, jak se potkala se třiačtyřicetiletou francouzskou vrhačkou.

V příštích dvou letech jsou vrcholné akce v blízkých destinacích - mistrovství světa 2023 v Budapešti a olympijské hry 2024 v Paříži. Špotáková si uvědomuje, že se nemůže přiblížit svým výkonům z vrcholné formy. Současný ženský oštěp rozhodně není na takové úrovni, jako byl v dobách její největší slávy. Chce čas na rozmyšlenou. "Já si myslím, že bych teď po těch dvaceti letech mohla mít chvíli na rozhodnutí. Třeba půl roku," žádala novináře.